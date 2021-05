48e congrès annuel du Regroupement des offices d'habitation du Québec, un intervenant majeur en logement social





Allocution de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation,

Mme André Laforest, devant les participants au congrès

QUÉBEC, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Alors que s'est terminé aujourd'hui le 48e congrès annuel du Regroupement des offices d'habitation du Québec (ROHQ), sa présidente, Mme Dominique Godbout, tient à rappeler la nécessité pour le Québec de se doter rapidement d'une stratégie à long terme pour la préservation, la rénovation et le développement des logements sociaux et abordables au Québec. Une telle stratégie doit pouvoir s'appuyer sur des budgets stables et permanents.

« La présente pénurie de logements sociaux au Québec, combinée à l'accroissement marqué du coût du logement dans les grands centres urbains, vient nous rappeler cruellement comment l'accès à un toit décent et confortable est un besoin essentiel pour chacun d'entre nous. Dans ce contexte, le ROHQ réitère que l'accès aux logements sociaux et abordables au Québec doit passer par une stratégie à long terme s'appuyant sur des investissements stables et récurrents, qui permettront à la fois de protéger notre parc immobilier actuel de logements sociaux et d'en assurer son développement », a souligné Mme Godbout.

« La récente entente cadre Canada-Québec sur le financement des logements sociaux et le plan d'action clair en matière d'habitation abordable au Québec que doit déposer la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, nous donnent espoir que les travaux de collaboration entrepris conjointement conduiront bientôt à une stratégie à long terme qui inclura un plan d'investissement robuste et récurrent, ce qui permettra d'améliorer de manière significative l'accès aux logements sociaux au Québec », a ajouté Mme Godbout.

Des mesures et initiatives accueillies positivement par le ROHQ

Le ROHQ tient par ailleurs à saluer les récentes mesures et initiatives annoncées par la ministre Laforest qui vont contribuer à court terme à améliorer la situation du logement social au Québec. « Je tiens à remercier la ministre Laforest, que nous étions heureux d'accueillir à notre congrès, pour son ouverture, son écoute et sa volonté de se mettre en action rapidement. Les mesures qu'elle a annoncées récemment constituent des pas dans la bonne direction. Il nous faudra maintenant, sur cette lancée, poursuivre nos efforts puisque les besoins en nouveaux logements sociaux au Québec demeurent importants », a précisé Mme Godbout.

Dans son discours devant les participants au congrès du ROHQ, la ministre Laforest a confirmé la mise en place d'une mesure temporaire afin que les offices d'habitation puissent signer des ententes avec des propriétaires d'immeubles privés pour aider les ménages les plus vulnérables à trouver des logements leur permettant de vivre décemment.

Rappelons d'autre part que le 5 mai dernier, un investissement de 100 M$ a été annoncé pour permettre à l'Office d'habitation de Montréal de rénover plus de 500 HLM, dont plusieurs sont actuellement barricadés. Cet investissement a été annoncé par la ministre Laforest et le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, M. Ahmed Hussen, dans le cadre de l'Entente Canada-Québec sur le logement conclue en octobre 2020 entre les deux gouvernements.

À cette dernière annonce s'ajoute un autre investissement conjoint de 151 M$ provenant de plusieurs partenaires, soit les gouvernements du Québec et du Canada, le Fonds de solidarité FTQ, Ivanhoé Cambridge ainsi que plusieurs autres investisseurs. Cet investissement, annoncé le 4 mai, permettra de construire ou d'acquérir et rénover quelque 1500 logements abordables et familiaux partout au Québec. Ce partenariat stratégique sera géré par l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) dès l'automne 2021.

Selon les évaluations du ROHQ, il est nécessaire de prévoir un budget annuel de 450 M$ par année pour assurer la rénovation des immeubles et permettre d'atteindre les objectifs stratégiques de la Société d'habitation du Québec relatifs à l'état du parc de logements HLM publics. De plus, le ROHQ estime qu'il faudrait prévoir, dans le cadre du programme AccesLogis, la construction d'un minimum de 5000 nouveaux logements sociaux par an au cours des 5 prochaines années pour répondre aux besoins des ménages vulnérables.

À propos du Regroupement des offices d'habitation du Québec

Le ROHQ est l'intervenant majeur en habitation sociale au Québec, il représente et soutient les 158 offices d'habitation qui administrent 100 000 logements sociaux. Depuis près de 50 ans, le ROHQ a pour mission de promouvoir et favoriser le développement du logement social et communautaire.

