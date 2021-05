Ninepoint Partners revient à la NEO Bourse pour le lancement de FNB





NEO est fière d'accueillir de nouveau Ninepoint Partners LP (« Ninepoint ») à la NEO Bourse, avec le lancement de FNB à thème général. Les fonds ont commencé à être négociés aujourd'hui sous les symboles NNRG, NAHF, et NACO.

« Nous sommes heureux d'élargir notre partenariat avec NEO en l'ajoutant à notre gamme de produits FNB », a déclaré James Fox, co-chef de la direction et associé directeur chez Ninepoint. « Le lancement de ces trois FNB de Ninepoint permet aux investisseurs de mieux diversifier leurs portefeuilles, et c'est précisément ce que Ninepoint tient à offrir : une meilleure diversification ».

Les trois nouveaux FNB de Ninepoint sont désormais disponibles sur la NEO Bourse et comprennent :

Ninepoint Energy Fund (NNRG)

Ayant pour but d'obtenir une croissance du capital à long terme, ce fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés qui participent à l'exploration, au développement, à la production et à la distribution de pétrole, de gaz, de charbon ou d'uranium et à d'autres activités connexes dans le secteur de l'énergie et des ressources.

Ninepoint Alternative Health Fund ( NAHF)

L'objet de ce fonds consiste à parvenir à la croissance en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés actives dans les domaines de la nutrition, des nutraceutiques, des nouvelles formes de médicaments et des solutions pharmaceutiques.

Ninepoint Alternative Credit Opportunities Fund (NACO)

Ce fonds, qui cherche à générer des rendements totaux à long terme, investit dans différents titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux afin de réaliser un profit à court et à long terme. Le fonds ne comporte pas de restrictions géographiques, de secteurs d'activité, de catégories d'actifs ou de capitalisation boursière. Le fonds pourra bénéficier de l'avantage créé par les emprunts en espèces, les ventes à découvert et les contrats dérivés.

Ces trois nouveaux fonds rejoignent quatre autres FNB de Ninepoint à thème général et déjà cotés sur la NEO Bourse, dont le lancement a eu lieu en novembre 2020. Les investisseurs peuvent négocier les parts des FNB de Ninepoint par l'entremise de leurs canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage réduit et les courtiers à service complet. Cliquez ici pour afficher une liste complète des titres cotés sur NEO.

« Il est toujours gratifiant d'accueillir un émetteur qui revient vers nous, à la NEO Bourse » a signalé Jos Schmitt, président et CEO de NEO. « C'est un signal de leur confiance ininterrompue, et un témoignage du service et du soutien que nous offrons à tous nos clients chez NEO. Ninepoint possède une longue expérience jalonnée d'excellents résultats dans le domaine des investissements alternatifs et nous nous réjouissons de nous associer avec eux une fois de plus, tout en leur offrant notre propre expertise en matière de FNB ».

NEO représente régulièrement environ 20 % de tous les volumes négociés dans les FNB canadiens et près de 15 % de tous les volumes négociés dans les sociétés cotées en bourse au Canada.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse Inc. est la bourse canadienne pour l'économie innovante. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement impartial, liquide, efficace et orienté sur le service. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres canadiens cotés, sur un pied d'égalité. La NEO Bourse cote de grandes sociétés et des produits d'investissement qui désirent une place boursière donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de Ninepoint Partners LP

Basée à Toronto, Ninepoint est l'une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada, qui supervise environ 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de contrats institutionnels. Déterminée à aider les investisseurs à explorer des solutions d'investissement novatrices susceptibles d'accroître les rendements et de gérer le risque du portefeuille, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment les revenus alternatifs et les actifs réels, outre les actions nord-américaines et mondiales.

