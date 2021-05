Le Canada et l'Ontario investissent 2,2 millions de dollars dans des travaux d'amélioration et de réparation aux Jardins botaniques royaux de Burlington





BURLINGTON, ON, le 14 mai 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Karina Gould, ministre du Développement international et députée de Burlington, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Jane McKenna, adjointe parlementaire au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, et députée provinciale de Burlington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Nancy Rowland, PDG des Jardins botaniques royaux, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour des travaux d'amélioration et de réparation aux Jardins botaniques royaux de Burlington, en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 908 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 756 000 $ dans le projet, tandis que la contribution des Jardins botaniques royaux s'élève à plus de 605 000 $.

Le projet consistera à reconstruire un hangar à bateaux, une plateforme d'observation et une promenade, à réparer des sentiers et des allées de jardin, ainsi qu'à aménager un poste d'entrée vers les sentiers de la vallée Hendrie. Les travaux comprendront également l'agrandissement du stationnement du sentier Rock et l'amélioration de son accessibilité, ainsi que la mise à jour des panneaux d'orientation et des unités audio afin de les rendre conformes à la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Ces améliorations et mises à niveau permettront de créer un espace plus sécuritaire et plus accessible, en plus d'offrir une expérience plus agréable aux visiteurs.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« À titre de jardin botanique le plus important du Canada, les Jardins botaniques royaux offrent aux Canadiens un lieu d'apprentissage, de croissance et d'exploration de la nature. Les travaux d'amélioration annoncés aujourd'hui permettront d'améliorer l'expérience de la nature de chaque visiteur, et d'assurer un accès plus sûr et plus facile pour les personnes ayant des besoins en matière d'accessibilité. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Karina Gould, ministre du Développement international et députée de Burlington, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« En tant que site historique national, les Jardins botaniques royaux sont l'une des attractions les plus visitées de la région de Burlington et de Hamilton. Les Jardins botaniques royaux offrent aux visiteurs la possibilité d'explorer de nombreux sentiers naturels et jardins pittoresques, en plus d'encourager la préservation et la protection de notre environnement. Les améliorations rendues possibles grâce à cet investissement permettront à tous de profiter de ce sanctuaire naturel pendant de nombreuses décennies. »

Jane McKenna, adjointe parlementaire au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, et députée provinciale de Burlington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Les Jardins botaniques royaux s'engagent à offrir une destination sûre aux personnes de tous les milieux pour leur permettre de vivre diverses expériences de plein air et de profiter de paysages inspirants. L'initiative annoncée aujourd'hui facilitera l'amélioration de l'accessibilité, qui vient renforcer cet engagement en permettant aux Jardins botaniques royaux d'accueillir encore plus de personnes qui cherchent à établir un lien spécial avec la nature. »

Nancy Rowland, PDG des Jardins botaniques royaux

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,7 milliards de dollars dans plus de 3 100 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,7 milliards de dollars dans plus de 3 100 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires, bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, espaces récréatifs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires, bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, espaces récréatifs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

