Invitation aux médias - Annonce concernant les ateliers d'artistes de Montréal





QUÉBEC, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, convie les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant les ateliers d'artistes de Montréal. À cette occasion, elle sera accompagnée de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

Consignes pour participer à l'événement médiatique

Un seul représentant par média sera admis et le nombre maximal d'invités est établi à 12 personnes. De ce nombre, seulement 2 caméramans pour l'ensemble des médias seront autorisés ainsi que 2 photographes. Les représentants des médias devront apporter leur carte de presse.

Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Pour ces raisons, seuls les représentants des médias seront admis à cette conférence de presse. Le port d'un masque sera obligatoire pour toute la durée de l'événement.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à : communications@mcc.gouv.qc.ca.

Date : Lundi 17 mai 2021



Heure : 11 h 30



Lieu : Auditorium de BAnQ

BAnQ Vieux-Montréal

535, avenue Viger Est

Montréal (Québec) H2L 2P3

La conférence de presse sera également diffusée sur la page Facebook du ministère de la Culture et des Communications.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 14 mai 2021 à 13:03 et diffusé par :