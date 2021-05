La plus grande association d'aviation au Canada présente des options d'adhésion pour les pilotes de drones - comblant ainsi le fossé entre les opérations pilotés et télépilotés





OTTAWA, ON, le 14 mai 2021 /CNW/ - L'association canadienne de propriétaires et pilotes d'aéronefs (COPA) - la plus grande association d'aviation au Canada - introduit de nouvelles options d'adhésion pour inclure la communauté croissante des drones.

Les drones changent considérablement le monde de l'aviation et, à mesure que cette nouvelle technologie évolue, son rôle dans la société évolue également. Les aéronefs télépilotés transforment les entreprises canadiennes, permettant de nouvelles perspectives et capacités dans la gestion des catastrophes, la recherche et le sauvetage, les infrastructures et d'innombrables autres industries.

En tant que leader chargé d'avancer, de faire progresser et de promouvoir la sécurité aérienne, et en tant que porte-parole reconnu de l'aviation générale au Canada, la COPA est bien placée pour représenter les pilotes d'aéronefs traditionnels et d'aéronefs télépilotés. L'un des principaux objectifs de l'union de ces communautés est de soutenir les efforts continus de la COPA pour l'intégration sécuritaire de tous les utilisateurs de l'espace aérien. Les pilotes d'aéronefs traditionnels et de drones partagent des intérêts communs en matière de sécurité et de protection de leur liberté de voler.

La COPA s'intéresse aux drones et aux questions connexes depuis plusieurs années. L'association a contribué au développement d'outils populaires, y compris l'outil de sélection de site de drone du Conseil national de recherches du Canada, et s'est associée à l'organisme de réglementation de l'aviation du Canada pour soutenir des initiatives de sensibilisation.

Reconnaissant l'importance d'une intégration sécuritaire des systèmes d'aéronefs télépilotés (SATP) dans l'espace aérien canadien, la COPA concentre son attention sur les domaines suivants : Formation et certification des pilotes de SATP ; gestion du trafic des SATP (RTM) ; opérations au-delà de la ligne de visibilité directe (BVLOS) ; navigabilité des SATP ; détection et évitement (DAA) ; recherche et sauvetage (SAR); et émergence de la prochaine génération de SATP.

"Alors que les pilotes de SATP continuent de se tailler une place dans l'aviation, la COPA les appuiera en leur fournissant les ressources et la communauté dont tous les pilotes ont besoin pour améliorer leur expérience de vol ", déclare Christine Gervais, présidente et chef de la direction de la COPA. "C'est le moment idéal pour accueillir l'innovation au sein de l'aviation, d'autant plus que de nombreux membres de l'aviation traditionnelle ont été touchés par les impacts du COVID-19."

"Accueillir la communauté des drones renforcera le secteur de l'aviation. Et bien que certaines craintes de ces nouveaux utilisateurs de l'espace aérien existe, il y a plus d'avantages à trouver un objectif commun entre l'aviation traditionnelle et l'aviation télépilotée. Ces nouveaux venus dans notre ciel ne font que commencer, et la COPA aidera à libérer l'immense potentiel de cette nouvelle technologie aéronautique."

Avantages de l'adhésion à la COPA pour les pilotes de SATP

Les membres de la COPA SATP peuvent se tourner vers la COPA pour obtenir des mises à jour régulières sur les réglementations ou les questions qui affectent leurs opérations, pour bénéficier de programmes d'éducation et de sécurité, d'une couverture d'assurance et de réductions importantes sur les formations.

Grâce à Magnes et Coverdrone, la COPA offre à ses membres un programme d'assurance exclusif, destiné aux pilotes de SATP récréatifs et commerciaux. Ce programme d'assurance, disponible dans tout le pays, comprend une couverture pour les dommages physiques, la responsabilité civile et la responsabilité des produits, ainsi qu'une couverture de la responsabilité professionnelle et de la protection de la vie privée pour les opérations de drone commerciale.

Pour soutenir le développement des pilotes, la COPA lancera une bourse d'études pour les pilotes de SATP. Cette bourse s'adresse aux pilotes qui ont été touchés par la pandémie du COVID-19, dans le cadre d'une initiative visant à conserver les compétences et les talents de l'aviation au sein du secteur.

En participant à des groupes de travail de l'industrie et du gouvernement - y compris le nouveau Comité consultatif canadien sur les drones (CanaDAC) de Transports Canada, la COPA préconisera l'amélioration du cadre réglementaire canadien actuel régissant l'exploitation des SATP ainsi que l'élaboration d'autres politiques nécessaires.

La COPA lancera plusieurs matériels éducatifs, notamment des guides, des webinaires et d'autres ressources pour soutenir le développement des pilotes. L'organisation organise des panels SATP, des ateliers de mise à jour des connaissances pour les pilotes de SATP et d'autres ateliers liés aux drones lors de son prochain Rendez-vous aériend national virtuel et de son exposition aéronautique virtuel.

Pour en savoir plus sur les nouvelles options d'adhésion de la COPA, visitez copanational.org/rpas dès aujourd'hui.

À propos de la COPA

La COPA représente plus de 15 000 pilotes et propriétaires d'aéronefs au Canada et est la voix nationale de l'aviation générale au Canada. Dans le cadre de sa mission, qui consiste à faire progresser, à promouvoir et à préserver la liberté de voler au Canada, la COPA est à l'avant-garde des questions qui touchent les pilotes, les aéronefs et les aéroports, et elle est un partenaire actif de tous les ordres de gouvernement pour assurer un avenir brillant à l'aviation générale. Pour plus d'informations sur la COPA, visitez copanational.org.

SOURCE COPA - Canadian Owners and Pilots Association

Communiqué envoyé le 14 mai 2021 à 13:00 et diffusé par :