Publication d'une vision pour les enfants, les jeunes et les familles du Canada





OTTAWA, 14 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour souligner la Journée internationale des familles, une vision collaborative sans précédent pour l'avenir du Canada a été publiée, jetant les bases d'un avenir meilleur pour les générations à venir. Assurer un avenir en santé?: Une vision pour les enfants, les jeunes et les familles du Canada est le résultat d'une collaboration de plusieurs mois avec des milliers de jeunes, de parents, de fournisseurs de services, d'agences au service de la jeunesse, d'experts intersectoriels, de chercheurs et d'autres intervenants qui savaient qu'il fallait faire mieux pour nos enfants.



«?Assurer un avenir en santé est l'engagement duquel s'inspirent les chefs de file, les organismes et les gouvernements pour créer un avenir plus sain et plus fort pour les enfants, les jeunes et les familles au Canada, tout en collaborant avec ces derniers?», dit Emily?Gruenwoldt, présidente et chef de la direction de Santé des enfants Canada, et directrice administrative, Directeurs de pédiatrie du Canada, deux des quatre partenaires fondateurs de l'initiative, qui comprennent également l'Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents (IDSEA) et UNICEF Canada, qui sont membres des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).



Il était urgent d'établir les priorités d'action communes. Selon le Bilan Innocenti?16 de l'UNICEF (2020), avant même le début de la pandémie de COVID-19, le Canada occupait la 30e?position sur 38?pays riches dans le classement concernant le bien-être de ses enfants.



«?Quand la pandémie a commencé à prendre de l'ampleur, il est devenu évident que les enfants, les jeunes et les familles étaient touchés de manière imprévisible et durable. Nous devions rendre cette réalité visible aux décideurs, et rassembler le plus grand nombre de voix possible afin qu'il soit impossible de les ignorer?», explique Lisa?Wolff, directrice des politiques et de l'éducation d'UNICEF Canada.



Assurer un avenir en santé adoptera une approche collective sans précédent pour faire bouger les choses, en ouvrant la voie au Canada pour qu'il devienne un chef de file sur la scène mondiale et en améliorant de façon mesurable la situation des enfants, des jeunes et des familles.



«?En faisant de cette vision une réalité, nous créerons un Canada plus fort pour les enfants, les jeunes et les familles d'aujourd'hui et pour les générations à venir, affirme Christine?Chambers, directrice scientifique de l'IDSEA. Notre initiative collective soutiendra des actions significatives dans les mois et les années à venir.?»



«?De savoir que la vision pour mon avenir et pour l'avenir de tous les jeunes canadiens et leur famille a obtenu autant de soutien me donne de l'espoir, dit Vivek?Gill, membre du Conseil consultatif de la jeunesse de l'IDSEA et de l'équipe de direction de la collaboration. Cette pandémie a été vraiment difficile et d'avoir un moyen d'avancer signifie beaucoup pour ma génération.?»



À propos de la campagne Une jeunesse de l'UNICEF

UNICEF Canada a lancé l'initiative Une jeunesse qui vise à faire du Canada le meilleur endroit où grandir au monde. En tant qu'organisme des Nations Unies au service des enfants à l'échelle mondiale, l'UNICEF s'efforce d'améliorer les conditions de chaque enfant à travers le monde depuis plus de 70 ans, et a sauvé la vie d'un plus grand nombre d'enfants que toute autre organisation humanitaire. L'initiative Une jeunesse d'UNICEF Canada met à profit cette mission au Canada, en élaborant la nouvelle norme d'excellence pour mesurer le bien-être des enfants et en défendant le droit d'avoir une enfance.



À propos de Santé des enfants Canada

Santé des enfants Canada est une association nationale qui représente les organismes de prestation de services de santé dédiés aux soins des enfants et des jeunes. Par l'entremise de partenariats fructueux, nous faisons progresser l'excellence et l'innovation dans les systèmes de santé dédiés aux soins des enfants et des jeunes.

À propos de Directeurs de pédiatrie du Canada

L'organisme Directeurs de pédiatrie du Canada représente les chefs (directeurs) de pédiatrie des 17?écoles de médecine canadiennes. Collectivement, ils assurent un leadership national en matière de recherche et d'éducation afin de promouvoir la santé et les soins de santé des enfants et des jeunes au Canada.

À propos de l'Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents (IDSEA) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont l'organisme du gouvernement du Canada chargé d'investir dans la recherche en santé. L'IDSEA, l'un des 13 instituts membres des IRSC, appuie la recherche qui assure le meilleur début dans la vie pour tous les Canadiens et les Canadiennes et la réalisation de leur plein potentiel pour une croissance et un développement optimaux. L'IDSEA des IRSC soutient les chercheurs dans les universités, les hôpitaux et d'autres centres de recherche, et crée des liens avec d'autres intervenants partout au Canada.



