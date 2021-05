Avis aux médias - Négociations du secteur public - Manifestation de la CSQ contre des offres gouvernementales « à coucher dehors »





MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le contexte des négociations du secteur public et des offres « à coucher dehors » pour le personnel oeuvrant en éducation, en santé et dans les cégeps, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) invite les médias à une manifestation devant les bureaux montréalais du premier ministre du Québec, M. François Legault. L'événement se tiendra le lundi 17 mai 2021, à 10 h, sur la rue McGill College, au coin de la rue Sherbrooke Ouest.

À cette occasion, une autocaravane aux couleurs de la CSQ campera symboliquement devant les bureaux montréalais du premier ministre et invitera le gouvernement du Québec à la tenue d'une vraie négociation qui permettrait de régler les nombreux problèmes vécus au quotidien par le personnel des établissements scolaires, de santé et des cégeps. Des prises de parole des présidences de la CSQ et des fédérations concernées par la négociation du secteur public sont prévues sur place.

Des entrevues en français et en anglais pourront être réalisées sur place.

Aide-mémoire

QUOI : Campement symbolique de la CSQ devant les bureaux montréalais du premier ministre du Québec



QUI : Sonia Ethier, présidente de la CSQ

Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)

Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Jacques Landry, président de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)

Lucie Piché, présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ)

Valérie Fontaine, présidente de la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ)

Jean-Luc Djigo, vice-président de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ)

Claire Montour, présidente de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ)

Heidi Yetman, présidente de l'Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec (APEQ)



DATE : Le 17 mai 2021



HEURE : 9 h 50 (prise d'images)

10 h (prises de parole)



OÙ : Bureaux montréalais du premier ministre du Québec

2001, avenue McGill College, Montréal H3A 1G1

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

