Le Canada et l'Alberta investissent dans des projets visant à soutenir les collectivités et à améliorer la qualité des établissements de soins de santé

CALGARY, AB, le 14 mai 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Alberta. Les investissements dans les infrastructures publiques de l'Alberta au cours de cette période exceptionnelle contribuent à assurer la sécurité des citoyens, tout en créant des emplois, en soutenant les entreprises et les économies locales et en rendant les collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, ont annoncé le financement de projets d'infrastructure qui permettront de remettre en état et de moderniser des établissements de soins de santé dans 12 municipalités de la province.

Le financement permettra de moderniser l'équipement de sécurité des personnes, comme les systèmes de sécurité et les alarmes incendie, dans des centres de santé, notamment à Brooks, à Camrose et à Fort Saskatchewan. Des projets à Calgary, Edmonton, Morinville et St. Albert permettront de mettre à jour, entre autres, les équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation dans plusieurs hôpitaux et centres de santé, afin de protéger la sécurité des patients, du personnel et des visiteurs.

Le gouvernement du Canada investit plus de 27 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Alberta fournit pour sa part plus de 6,8 millions de dollars. Au total, cela représente un investissement combiné dans les infrastructures de plus de 33,8 millions de dollars.

« Le gouvernement du Canada investit dans la santé et la sécurité des gens de l'Alberta, crée des emplois et soutient notre économie. Ces projets permettront d'améliorer et de moderniser un grand nombre d'établissements de santé, ce qui favorisera un environnement plus sain et plus sûr pour les patients et le personnel de l'Alberta. »

L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La construction de ces projets d'entretien et de renouvellement des immobilisations contribue de façon importante à la réalisation du plan de relance de l'Alberta. Dans l'immédiat, la construction créera des emplois pour les travailleurs locaux et stimulera l'économie des collectivités de la province. À long terme, ces travaux permettront d'entretenir d'importantes infrastructures provinciales, ce qui profitera aux contribuables, aux familles et aux patients de l'Alberta. »

Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie actuelle, on a ajouté le volet Résilience à la COVID-19 au programme d'infrastructure Investir dans le Canada, soit plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures pouvant résister à une pandémie. Les volets existants du programme ont également été adaptés pour inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts pour les projets d'infrastructures publiques est de 80 % dans les provinces, et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada a investi plus de 5 milliards de dollars dans plus de 410 projets d'infrastructure en Alberta .

Le Canada et l'Alberta investissent dans des projets visant à soutenir les collectivités et à améliorer la qualité des établissements de soins de santé

Le financement accordé dans le cadre du plan Investir dans le Canada permettra de soutenir cinq projets d'infrastructure en Alberta. Le gouvernement du Canada investit plus de 27 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du programme Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Alberta fournit pour sa part plus de 6,8 millions de dollars. Au total, cela représente un investissement combiné dans les infrastructures de plus de 33,8 millions de dollars.

Ces projets permettront d'assurer la sécurité et la santé du personnel, des patients et des visiteurs en remplaçant les systèmes de sécurité et d'incendie, en améliorant la ventilation et la plomberie, en modernisant les systèmes d'appel des infirmières, et plus encore.

Renseignements sur les projets

Lieu Nom du projet Renseignements sur les

projets Financement

fédéral Financement

provincial Bonnyville; comté de Lac La Biche; McLennan Modernisation du reconditionnement des dispositifs médicaux Rénovation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Modernisation du reconditionnement des dispositifs médicaux : Centre de soins de santé de Lac La Biche

Centre de soins de santé de Bonnyville

Centre de soins de santé de McLennan 5 120 000 $ 1 280 000 $ Brooks; Calgary; Camrose; Edmonton; Fort Saskatchewan; comté de Smoky Lake; St. Albert; Thorsby Améliorations de la sécurité Amélioration des équipements de sécurité des personnes et des mesures de sécurité : Centre de soins de santé Rosehaven, Camrose

Hôpital Royal Alexandra, Edmonton

Centre de santé communautaire Northeast, Edmonton

Centre de soins de santé de Smoky Lake

Hôpital Sturgeon, St. Albert

Centre de santé de Brooks

Centre de santé de Thorsby

Hôpital général St. Joseph, Ft. Saskatchewan

Hôpital auxiliaire Youville, St. Albert

Hôpital pour enfants de l'Alberta, Calgary

Campus de santé South, Calgary

Maison CASA, Edmonton. 7 691 063 $ 1 922 766 $ Calgary; Edmonton Modernisation du programme fonctionnel Améliorations des programmes fonctionnels : Hôpital de l'Université de l'Alberta, Edmonton

Hôpital Rockyview, Calgary

Centre de santé St. Michael's, Edmonton

Installations de soins de santé Lynwood, Grandview et McConnell, Edmonton

Hôpital Royal Alexandra, Edmonton. 2 747 437 $ 686 859 $ Calgary; Edmonton; Morinville; St. Albert Modernisation des systèmes des bâtiments Modernisation des systèmes des bâtiments : Hôpital Peter Lougheed, Calgary

Hôpital général Rockyview, Calgary

Centre de soins Dr. Gerald Zetter, Edmonton

Hôpital Misercordia, Edmonton

Hôpital Royal Alexandra, Edmonton

Hôpital Sturgeon, St. Albert

Capital Care Norwood, Edmonton

Centre de santé de Morinville 7 564 001 $ 1 891 000 $ Edmonton Initiatives de modernisation Agrandissement de l'espace existant, notamment par la construction de nouveaux murs, l'installation de systèmes électriques, de chauffage, de ventilation et de climatisation dans les zones récemment construites, l'installation de nouveaux revêtements de sol et travaux de menuiserie. 4 160 000 $ 1 040 000 $

