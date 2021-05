VOX, centre de l'image contemporaine acquiert de nouveaux équipements spécialisés





Le gouvernement du Canada appuie un centre d'artistes situé à Montréal

MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW/ - En investissant dans les espaces de création, le gouvernement du Canada soutient les artistes et leur production, assurant ainsi le développement d'un secteur culturel fort et diversifié qui profite à toute la population canadienne.

C'est dans cet esprit que l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier-Sainte-Marie, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 35 521 dollars à VOX, centre de l'image contemporaine. L'organisme utilisera cette somme pour acquérir des équipements spécialisés dédiés, entre autres, à la diffusion d'oeuvres vidéographiques et cinématographiques, tant pour les expositions que pour la programmation de films.

Ces fonds, que le gouvernement du Canada accorde par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettront à l'organisme d'assurer la diffusion des oeuvres d'ici ainsi que de répondre aux besoins des communautés desservies et des diffuseurs et festivals avec lesquels il collabore régulièrement.

Citations

« En cette période d'incertitude pour l'ensemble du milieu culturel, il est plus que jamais important de soutenir les acteurs de cette industrie. En fournissant aux artistes les équipements et les installations dont ils ont besoin pour exercer leur art, nous contribuons activement à la relance de l'économie et au dynamisme de nos communautés. Merci à VOX de soutenir la recherche et l'expérimentation artistique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier-Sainte-Marie

« VOX, centre de l'image contemporaine remercie le gouvernement du Canada pour son soutien financier permettant d'acquérir des équipements spécialisés essentiels à notre mission et à notre développement. Cette aide précieuse nous aidera à faire face à l'évolution des moyens de diffusion de la vidéo numérique et des installations multimédias et, par conséquent, à mieux répondre aux besoins actuels et futurs des artistes et de leurs collaborateurs. »

- Marie-France Jean, directrice générale et artistique, VOX

Les faits en bref

Fondé en 1985, VOX, centre de l'image contemporaine est un centre d'artistes à but non lucratif situé à Montréal. Cet organisme réalise des activités axées sur la recherche et l'exposition des pratiques de l'image contemporaine incluant la photographie, la vidéo, le multimédia, le documentaire et le film.

L'organisme produit et présente annuellement 8 expositions de l'image en plus de présenter une dizaine de films, une trentaine d'activités de sensibilisation (rencontres publiques, séminaires, essais, entretiens), de 2 à 5 performances artistiques ainsi que des expositions jeunesse en tournée. Annuellement, les expositions sont fréquentées par plus de 10 000 visiteurs, tandis que les expositions jeunesse en tournée attirent environ 80 000 enfants et adultes.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

Liens connexes

Centre VOX

Fonds du Canada pour les espaces culturels

