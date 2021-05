Ateliers du CN - Logements sociaux - Le Sud-Ouest investit 8,5 M$ pour la création de plus de 200 nouveaux logements sociaux





MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest annonce aujourd'hui un investissement de plus de 8,5 M$ pour permettre la réalisation de plus de 200 logements sociaux dans le quartier Pointe-Saint-Charles. L'annonce s'inscrit dans le cadre d'une offensive commune avec quatre autres arrondissements qui ont autorisé l'utilisation de leurs fonds de logements sociaux pour accélérer la réalisation de projets en cours.

« Ce financement exceptionnel permettra à plus de 200 ménages du Sud-Ouest de bénéficier d'un logement répondant à leurs besoins, qui demeurera abordable à long terme, sans craindre l'éviction. Ces logements sociaux additionnels verront le jour sur le site des anciens Ateliers du CN, dont le redéveloppement a fait l'objet d'une mobilisation citoyenne exemplaire. C'est l'aboutissement d'un travail acharné et concerté entre l'Arrondissement, le promoteur Groupe Mach et la communauté », se réjouit Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les deux projets financés, portés par l'organisme Habitation Héritage de Pointe-Saint-Charles et la Coopérative d'habitation de la Pointe amicale, totaliseront 207 logements sociaux. Leur réalisation sera assurée par le groupe de ressources techniques Bâtir son quartier, un partenaire d'expérience bien établi dans le Sud-Ouest. Ces projets ne rencontraient pas les balises des anciennes enveloppes du gouvernement du Québec et nécessitaient une contribution supplémentaire pour démarrer.

« L'engagement annoncé aujourd'hui démontre une fois de plus notre capacité à innover et notre volonté d'utiliser tous les moyens disponibles pour passer à l'action afin que Montréal et le Sud-Ouest demeurent un milieu de vie pour toutes et tous », poursuit Benoit Dorais.

Le site des anciens Ateliers du CN constituera à terme un milieu de vie mixte et complet, incluant notamment plus de 7400 mètres carrés de parcs, un jardin collectif, une place publique et une des premières ruelles bleues-vertes de Montréal. Au terme de fructueuses négociations avec les organismes du milieu et le promoteur des Cours Pointe-Saint-Charles (Groupe Mach), l'Arrondissement du Sud-Ouest a conclu en janvier 2021 une entente menant à une révision de l'accord de développement des anciens Ateliers du CN signé en 2012.

À propos du projet Les Ateliers du CN

Ce projet d'envergure débuté en 2009 vise la réhabilitation d'une friche industrielle, le retour d'un pôle d'emplois dans le secteur de Pointe-Saint-Charles, la réutilisation, la conservation et la mise en valeur des anciens Ateliers du CN, la création d'un pôle communautaire et culturel et la mise en place de mesures favorisant le transport collectif et actif. Il assurera par ailleurs la consolidation de tout un quartier résidentiel, en conformité avec la Stratégie d'inclusion du logement abordable dans les grands projets, et la création de parcs et de places publiques.

