Transat fait une mise au point concernant ses discussions avec Pierre Karl Péladeau en vue de l'acquisition de Transat





MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Transat A.T. Inc. (« Transat » ou la « Société ») désire faire une mise au point concernant les discussions entre M. Pierre Karl Péladeau et Transat concernant une possible acquisition de la totalité des actions de Transat par l'entremise de sa société de gestion Gestion MTRHP inc. (« MTRHP »).

M. Péladeau a communiqué à Transat le 7 avril 2021 une proposition non-contraignante envisageant une transaction par laquelle MTRHP ferait l'acquisition de la totalité des actions de Transat sur une base de 5,00 $ par action, payable en espèces. Bien que cette proposition ait demandé une réponse dans un délai de deux jours, les parties ont depuis lors et jusqu'au 13 mai poursuivi leurs discussions sur la base de celle-ci et elle a fait l'objet d'un examen approfondi par l'entremise du comité spécial formé d'administrateurs indépendants et chargé d'évaluer toute proposition visant l'acquisition des actions de Transat avec l'aide de conseillers financiers et juridiques.

Transat a pris note des déclarations publiques de M. Péladeau formulées hier, mais n'a reçu aucune communication formelle à ce sujet.

Transat a annoncé le 29 avril 2021 avoir conclu un accord avec le gouvernement du Canada qui lui permettra d'emprunter des liquidités supplémentaires maximales de 700 millions de dollars par l'intermédiaire du Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE). Ces liquidités supplémentaires lui permettent de planifier la reprise de ses opérations et la mise en oeuvre de son plan stratégique pour les années à venir.

Avertissement concernant les déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de Transat concernant une possible transaction visant l'acquisition de la totalité des actions de Transat. Ces déclarations sont fondées sur certaines hypothèses jugées raisonnables par Transat, mais sont soumises à certains risques et incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de Transat, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement. Notamment, la réalisation d'une transaction sera assujettie à la négociation et la signature d'une entente définitive à la satisfaction des parties, le contrôle diligent de MTRHP, l'approbation des actionnaires de Transat, l'approbation des autorités réglementaires et gouvernementales applicables, l'approbation du tribunal d'un éventuel plan d'arrangement et la réalisation d'autres conditions usuelles pour ce type d'opération. Par ailleurs, les énoncés concernant les bénéfices d'une éventuelle transaction seront fonction des plans de l'acquéreur au terme d'une éventuelle transaction. Transat décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toutes déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Transat est très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, comme en témoignent ses multiples initiatives de responsabilité d'entreprise déployées au cours des 14 dernières années et a obtenu la certification Travelife en 2018. La Société est basée à Montréal (TSX : TRZ).

