La recherche collégiale doit être mieux reconnue et financée

MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le mémoire qu'elle a déposé aujourd'hui auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), dans le cadre de sa consultation sur la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2022 (SQRI), la Fédération des cégeps réclame la pleine reconnaissance de la recherche collégiale, par un meilleur financement structurel des activités de recherche des 48 cégeps et de leurs 55 centres de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT).

« Alors que le gouvernement manifeste une confiance toujours croissante à l'égard de la recherche collégiale, le positionnement des cégeps au sein de l'écosystème de la recherche et de l'innovation continue d'être fragile, dans un contexte de grande compétitivité, en raison d'un manque de financement structurel. Les cégeps et leurs centres de recherche font partie intégrante de l'enseignement supérieur, il serait donc normal que leurs activités de recherche soient financées adéquatement. La prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation doit absolument donner à la recherche collégiale toute la place qu'elle mérite, en lui accordant les moyens de se développer, dans l'intérêt socioéconomique du Québec », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

Contrairement à ce qui a cours dans le réseau universitaire, les frais indirects de la recherche menée dans le réseau des cégeps ne sont toujours pas couverts par le financement accordé aux établissements, alors que cela était pourtant prévu dans la SQRI 2017-2022. En plus de mettre un terme à cette iniquité entre les deux réseaux de l'enseignement supérieur, la prochaine stratégie gouvernementale devra prévoir un financement particulier pour les espaces consacrés à la recherche dans les établissements du réseau collégial public, estime la Fédération.

Un soutien accru à la recherche plus fondamentale est également attendu au sein du réseau collégial. La Fédération des cégeps recommande que les CCTT voient augmenter et se diversifier le soutien gouvernemental qui leur est accordé afin qu'ils soient en mesure d'effectuer de la recherche à haut niveau de risque, en amont de la chaîne d'innovation. Des incitatifs doivent également être mis en place afin de favoriser les partenariats canadiens ou internationaux pour les CCTT comme pour l'ensemble des projets de recherche. Ces partenariats génèrent d'intéressantes retombées pour la clientèle des centres ainsi que pour la recherche en général, selon la Fédération. Les activités de recherche n'étant pas incluses dans la tâche du personnel enseignant, des enveloppes budgétaires particulières destinées à couvrir le salaire des chercheuses et des chercheurs du réseau collégial devraient par ailleurs être octroyées afin qu'il ne soit plus nécessaire d'affecter à la rémunération du personnel une partie des sommes qui pourraient être entièrement dévolues au déroulement des projets de recherche.

Enfin, la Fédération recommande de maintenir les stages rémunérés en recherche et en innovation tant sociale que technologique à l'intention de la population étudiante des cégeps, et demande que le MEI contribue à soutenir financièrement les projets de formations courtes non créditées dans des secteurs de pointe que mettent sur pied les Services aux entreprises des cégeps avec leurs collaborateurs, dont les CCTT.

Le mémoire déposé dans le cadre de la consultation sur la SQRI 2022 par la Fédération des cégeps peut être consulté sur son site Web.

