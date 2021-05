Surge Copper annonce des plans d'exploration pour 2021





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 mai 2021 /PRNewswire/ -- Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (Frankfurt : G6D2) (« Surge » ou la « Société ») a le plaisir de présenter les grandes lignes de ses programmes d'exploration prévus pour 2021 et de sa stratégie pour ses 121 800 hectares de claims miniers contigus situés dans le district de Huckleberry au centre de la Colombie-Britannique.

Points forts

Le tout premier levé géophysique ZTEM (Z-axis Tipper Electromagnetic) sera effectué sur l'ensemble du district en collaboration avec Imperial Metals Corporation.

Programme de forage de 5 000 mètres minimum dans la zone du gisement de West Seel, visant une expansion et une définition supplémentaires des ressources, en prévision d'une ressource vers la fin de l'année

Programme de forage de 5 000 mètres minimum sur le gisement de Berg visant à améliorer la définition et l'expansion des zones à haute teneur proches de la surface

proches de la surface Activité d'exploration de reconnaissance sur la cible d'exploration avancée Bergette afin de faire passer les zones non forées de cette cible à zones prêtes pour le forage, avec la possibilité de réaliser quelques trous de forage d'exploration

Exploration de reconnaissance régionale à grande échelle, prospection, échantillonnage de roches et de sols, et cartographie géologique, y compris le suivi préliminaire des cibles hautement prioritaires issues du levé ZTEM ainsi que des cibles historiques de métaux précieux, notamment la mine Captain, le pic Troitsa et les perspectives Hope (voir Figure 1).

Programme 3 000 mètres minimum de tranchées et de forage de reconnaissance pour plusieurs nouvelles cibles

Leif Nilsson, directeur général, a déclaré : « Au cours des cinq derniers mois, grâce à de multiples transactions et au jalonnement direct, Surge a consolidé une position foncière stratégiquement importante dans ce que nous pensons être l'une des régions les plus prometteuses de la Colombie-Britannique pour l'exploration du cuivre porphyrique, et qui bénéficie également d'une excellente infrastructure régionale. Au cours du récent programme d'hiver, nous avons réalisé 20 028 mètres de forage d'exploration et d'expansion des ressources dans les gisements de Seel, ce qui représente environ un cinquième de l'investissement historique total en forage dans ces gisements. Notre objectif pour le prochain programme est triple : tout d'abord, terminer matériellement le travail de détermination de la taille et de l'étendue des gisements de Seel, ensuite, améliorer la définition et éventuellement étendre les zones à haute teneur proches de la surface à Berg, et enfin, commencer à faire avancer systématiquement plusieurs des opportunités d'exploration régionales dans le district, y compris les nouvelles cibles qui peuvent être issues du levé ZTEM et des indices aurifères historiques. »

Détails des programmes

La planification et les préparatifs sont en cours pour effectuer le levé ZTEM au début de l'été. Le système ZTEM, qui est une technologie exclusive de Geotech Ltd, peut atteindre des capacités d'imagerie supérieures à des profondeurs plus importantes grâce à l'utilisation de champs électromagnétiques ambiants passifs générés dans l'atmosphère terrestre par l'activité orageuse mondiale. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la technologie en cliquant ICI.

Deux installations de forage seront mobilisées sur le site d'Ootsa en début juin et se concentreront sur l'achèvement du forage de Seel sur une période de deux mois. Simultanément, des travaux d'amélioration de l'accès commenceront en partenariat avec une société forestière locale afin de rétablir l'accès au gisement de Berg pour faciliter les activités d'exploration de la fin de l'été dans la région. Entre le milieu et la fin de l'été, une ou deux installations de forage seront mobilisées dans la zone de Berg pour achever la campagne de forage de définition. Tout au long de l'été, les équipes de terrain s'emploieront à cartographier et à prospecter des zones hautement prioritaires dans les propriétés d'Ootsa et de Berg.

À la fin du programme de forage d'été, la société prévoit que la base de données des trous de forage à West Seel sera suffisamment avancée pour permettre une mise à jour des ressources plus tard dans l'année. Outre l'activité d'exploration régionale systématique qui a lieu pendant le programme d'été, Surge espère avoir développé de manière significative les ressources minérales et la compréhension du potentiel régional sur ce vaste ensemble de terrains.

La personne qualifiée

Le Dr Shane Ebert P. Geo. est la personne qualifiée pour le projet Ootsa, tel que défini par la norme nationale 43-101 et a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

À propos de Surge Copper Corp.

La société détient une participation de 100 % dans la propriété Ootsa, un projet d'exploration de stade avancé contenant les gisements porphyriques de East Seel, West Seel et Ox situés à côté de la mine de cuivre à ciel ouvert Huckleberry et detenue par Imperial Metals. La propriété Ootsa contient des ressources de cuivre, d'or, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées.

La société obtient également une participation de 70 % dans la propriété Berg de Centerra Gold. Berg est un grand projet d'exploration à un stade avancé situé à 28 km au nord-ouest des gisements d'Ootsa. Berg contient des ressources de cuivre, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées. Combinées, les propriétés adjacentes d'Ootsa et de Berg confèrent à Surge une position foncière dominante dans le district d'Ootsa-Huckleberry-Berg et le contrôle de quatre gisements porphyriques avancés.

