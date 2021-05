Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal et ses arrondissements s'unissent afin d'accélérer la réalisation de logements sociaux





MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, conjointement avec 5 arrondissements, est fière d'annoncer un investissement de 13,8 M$, pour la réalisation de près de 413 nouveaux logements sociaux. Les cinq arrondissements ont autorisé l'utilisation de leurs fonds de logements sociaux, une méthode novatrice de collaboration qui contribuera au montage financier et à la réalisation de projets en cours.

Ces sommes s'ajoutent aux 79,4 M$ récemment annoncés par le gouvernement du Québec, contribuant au montage financier des 3 562 logements sociaux engagés à Montréal sous le programme AccèsLogis Québec.

« Ces engagements des arrondissements constituent une offensive commune majeure pour assurer la réalisation de projets de logements sociaux. Devant l'urgence de la situation du logement dans la métropole, ils témoignent de la créativité de notre administration pour trouver des solutions nous permettant d'accélérer le développement de logements sociaux partout sur le territoire. Notre administration a fait de la question du logement une priorité, et lorsque nous mettons en commun nos efforts humains et financiers, nous sommes capables d'atteindre nos objectifs ambitieux », a déclaré le responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif, Robert Beaudry.

« La difficulté de trouver des logements abordables, les hausses de loyers et les taux d'inoccupation préoccupants dans les quartiers résidentiels situés en périphérie des arrondissements centraux illustrent la gravité de la crise de l'abordabilité que nous connaissons. Les investissements annoncés aujourd'hui sont une réponse directe aux besoins de logements sociaux et abordables dans l'ensemble des arrondissements. Cette association sans précédent de la Ville et des arrondissements nous permet de relever un défi de taille, nous permettant de contribuer à faire de Montréal une ville abordable pour toutes et tous, où il fait bon vivre », a déclaré la mairesse d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier.

Faits saillants

Arrondissement Financement et projets Ahuntsic-Cartierville 1 614 000 $ pour la réalisation du projet de logement social de l'organisme Hapopex pour le projet Hapopex - Henri-Bourassa 2 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 2 007 500 $ pour la réalisation du projet de logement social de l'organisme Les Habitations communautaires Mainbourg pour le projet Les Habitations communautaires Mainbourg - Honoré-Beaugrand. Plateau-Mont-Royal 808 000 $ pour la réalisation du projet de logement social de l'organisme RESAC- Réseau des résidences de L'Académie, pour le projet Jean-Brien. Rosemont-La Petite-Patrie 788 488 $ pour la réalisation du projet de logement social de l'organisme Maison Le Parcours Inc. pour le projet Habitations Sainte-Anne Sud-Ouest 2 186 942 $ pour la réalisation du projet de logement social de l'organisme Habitation Héritage Pointe-Saint-Charles pour le projet du même nom, rue Bourgeoys et rue Saint-Madeleine. 6 397 928 $ pour la réalisation du projet de logement social de l'organisme Coopérative d'habitation de la Pointe amicale pour le projet Coopérative de la Pointe amicale, rue Bourgeoys et rue Charon.

D'autres arrondissements pourraient également faire des contributions exceptionnelles au courant des prochains mois. Soulignons que l'arrondissement de Ville-Marie a déjà autorisé en janvier dernier le décaissement de 6,1 M$ de son fonds pour financer le projet de 40 logements sociaux de la Coop Trapèze.

Une carte localisant les logements sociaux dans chaque arrondissement a été mise en ligne, accompagnée du bilan de la stratégie 12 000 logements en date du 31 mars 2021. Les informations seront mises à jour sur une base trimestrielle.

Tous les détails : https://montreal.ca/articles/bilan-de-la-strategie-12-000-logements-des-retombees-tangibles-13897

