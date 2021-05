Bonus aux employés de DLGL de $ 2,500 pour la vaccination





BLAINVILLE, QC, le 14 mai 2021 /CNW/ - DLGL Technologies Corporation, l'auteur de logiciels intégrés de Gestion du Capital Humain VIP pour les grandes organisations à travers le Canada, annonce qu'elle paiera un bonus de $1,250 sur preuve de vaccination d'une première dose, et $1,250 à la seconde.

Le Président Jacques Guénette a déclaré : « Nous voulons faire notre part dans la poursuite de la sécurité pour tous, le désengorgement du système de santé, et nous voulons créer le plus tôt possible les conditions requises pour la réouverture de nos quartiers généraux à Blainville, avec ses spacieux bureaux à grande fenestration, ses gymnases et salle d'entrainement, et toutes les opportunités de travailler ensemble qui nous manquent tant. »

Paul Lavallée, Directeur des Opérations, ajoutait : « C'est clair que nous aurons une approche hybride, bureau et résidence, ouverte à tous pour l'organisation du travail. Nous avons prouvé que nous pouvons être tout aussi efficaces en mode télétravail, mais l'efficacité n'est pas le seul critère, non plus que le coût. Nous avons toujours été prêts à investir dans des actifs et des modes organisationnels propices à supporter une culture où les gens peuvent être heureux. Tout ceci est une nouvelle opportunité de faire mieux. Une vaccination complète nous rapprochera de toutes ces options. »

DLGL est en mode recrutement, et le bonus s'appliquera aussi aux recrues.

