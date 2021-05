Le Palais des congrès de Montréal compte sur ses Ambassadeurs pour relancer les événements d'envergure





MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal a tenu l'événement virtuel MTL Ambassadeurs le 13 mai dernier afin de souligner l'entrée de six personnalités de renom dans son prestigieux Club des Ambassadeurs pour avoir contribué à la confirmation d'un événement international. Les événements confirmés par les nouveaux membres du Club attireront près de 11?000 congressistes et généreront des recettes touristiques de plus de 28,9 M$ de même que 30?500 nuitées.

Version adaptée et redynamisée du traditionnel Gala Reconnaissance du Palais, MTL Ambassadeurs a également été l'occasion de couronner Mme Suzanne M. Benoît du titre honorifique de Grande Ambassadrice et de donner la parole à Laurent Duvernay-Tardif lors d'un échange avec le public.

Les Ambassadeurs intronisés au Club en 2021 sont :

P r Michael R. M. Jenkin

26th International Conference on Pattern Recognition - ICPR 2022

26th International Conference on Pattern Recognition - ICPR 2022 P r Guy Cloutier

IEEE IUS 2023 - International Ultrasonics Symposium

IEEE IUS 2023 - International Ultrasonics Symposium P r Michael Jemtrud

World Sustainable Built Environment Conference - WSBE 2023

World Sustainable Built Environment Conference - WSBE 2023 P r Daniel Pearl

World Sustainable Built Environment Conference - WSBE 2023

World Sustainable Built Environment Conference - WSBE 2023 D r Guy A. Rouleau

XXVI World Congress of Neurology - WCN 2023

XXVI World Congress of Neurology - WCN 2023 Pr Daniel Bélanger

75th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry - ISE

Des Ambassadeurs essentiels à la relance économique

Fondé en 1985, le Club des Ambassadeurs compte 350 hommes et femmes qui, parallèlement à leurs obligations professionnelles, se sont impliqués activement dans le processus de candidature visant à accueillir un congrès international à Montréal.

Lors de MTL Ambassadeur, le Palais des congrès a pris un moment pour rappeler le rôle décisif que jouent les Ambassadeurs dans la sollicitation d'un événement international. De plus, le Palais a tendu la main à toute personne qui souhaite s'impliquer dans la tenue d'un congrès afin de lui offrir le soutien de ses équipes à chaque étape du processus.

En plus d'être bénéfique pour son développement professionnel et pour le rayonnement de son secteur d'activité, ce type d'engagement est l'occasion d'agir concrètement pour accélérer la relance des affaires, stimuler l'économie et redonner à Montréal son effervescence distinctive.

Suzanne M. Benoît, première Grande Ambassadrice du Club

Pour souligner son apport dans l'organisation de nombreux événements internationaux, Mme Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal, a été sacrée Grande Ambassadrice du Palais des congrès de Montréal.

Le titre de Grand Ambassadeur est attribué à une personne dont la stature et l'engagement professionnel ont contribué à faire rayonner l'expertise de Montréal et du Québec à l'international. Mme Benoît est la première femme et la cinquième personne à recevoir cet honneur. Par son leadership fédérateur et sa détermination, elle a su propulser l'expertise locale du secteur aérospatial aux quatre coins du monde.

MTL Ambassadeurs, un format repensé

Tout en s'adaptant aux restrictions liées à la COVID-19, le Palais a revu la forme de son Gala Reconnaissance qui, précédemment, réunissait quelque 500 convives en salle à l'occasion d'un repas gastronomique.

Dans une formule de magazine virtuel en 60 minutes, MTL Ambassadeurs a donné la parole à différents partenaires du Palais ainsi qu'à des membres du Club des Ambassadeurs témoignant de leur expérience dans l'organisation de congrès internationaux.

Cette édition spéciale a été l'occasion de souligner l'implication des nouveaux Ambassadeurs auprès d'un public plus large, mais également de démystifier la stratégie de développement commercial du Palais, dans laquelle les champions locaux, ces Ambassadeurs en devenir, jouent un rôle crucial.

Lors de l'événement, ces six grands hôtels de la métropole, des acteurs de premier plan du tourisme d'affaires, ont eu l'occasion de faire tirer des séjours : Centre Sheraton Montréal, InterContinental Montréal, Hôtel Delta par Marriott Montréal, Fairmont Le Reine Elizabeth, Marriott Montréal Château Champlain et Westin Montréal. Produit par le Palais des congrès et animé par Rebecca Makonnen, MTL Ambassadeurs a été rendu possible notamment grâce à la contribution de TKNL, Encore, Capital Traiteur et OASIS immersion.

Pour tous les détails sur l'événement, consultez congresmtl.com/mtlambassadeurs/.

Citations

«?Je remercie les femmes et les hommes qui s'impliquent avec nos équipes de développement des affaires dans la confirmation d'événements d'envergure dans la métropole québécoise. C'est grâce à leur implication que Montréal pourra continuer de se vanter d'être la première destination dans les Amériques pour l'accueil d'événements internationaux. Nous sommes parmi les premiers à avoir développé cette formule et nous constatons chaque année qu'elle est gage de succès.?»

- Luc Charbonneau, président-directeur général par intérim du Palais des congrès de Montréal

«?Aujourd'hui plus que jamais, les Ambassadeurs du Palais des congrès peuvent jouer un rôle pour accélérer la reprise des affaires. En ciblant des congrès qui pourraient se tenir à Montréal ou en incitant leurs collègues à s'impliquer à leur tour dans le processus de confirmation d'un événement d'envergure, ils sont des atouts sur lesquels la ville peut compter pour sa relance.?»

- Hany Moustapha, président du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal et professeur à l'École de technologie supérieure

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais est au coeur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques selon le classement 2019 de l'Union des associations internationales. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, décernée par l'Association internationale des centres des congrès (AIPC), le Palais est également finaliste au prestigieux prix Apex de cette association dans la catégorie «?meilleur taux de satisfaction de la clientèle au monde?». En 2019-2020, il a généré 228 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 339 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès, et Palais Média Propulsion, un service de studios idéal pour les événements hybrides. Il est parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre, en plus d'être certifié BOMA BEST. Visitez congresmtl.com.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Communiqué envoyé le 14 mai 2021 à 08:31 et diffusé par :