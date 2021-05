Plan de relance économique du milieu culturel - La ministre Nathalie Roy annonce 2,5 M$ supplémentaires pour soutenir les salles de cinéma québécoises





QUÉBEC, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'une somme additionnelle de 2,5 M$ est accordée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), société d'État dont elle est responsable, pour soutenir les salles de cinéma commerciales de propriété québécoise et assurer le maintien de leurs capacités de diffusion. Issue du Plan de relance économique du milieu culturel, dans le budget dévoilé en mars dernier, cette somme porte à 3,9 M$ l'aide totale destinée aux salles de cinéma québécoises en 2021-2022.

Accordée par le biais d'un appel de projets, cette aide financière vise à préserver un parc essentiel de salles de cinéma commerciales et à assurer une plus grande prévisibilité en matière de diffusion du cinéma québécois, à la grandeur du Québec. En décembre 2020, la ministre annonçait, dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, un premier appel de projets assorti d'une enveloppe de 4,6 M$. Cet appel de projets avait pour objectifs :

d'accompagner les salles de cinéma faisant face à une crise de liquidités engendrée par l'arrêt ou le ralentissement de leurs activités en raison de la COVID-19;

de contribuer au maintien des capacités de diffusion des exploitants de salles présentant du cinéma québécois.

Cette aide, qui a permis la concrétisation de 56 projets dans toutes les régions du Québec au cours de l'année financière 2020-2021, agit de manière complémentaire à d'autres mesures gouvernementales existantes, notamment celles annoncées par le ministre de l'Économie, pour soutenir les salles de cinéma québécoises depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Citations

« Conscient des difficultés que vivent les entreprises culturelles, en raison des mesures sanitaires mises en place pour freiner la COVID-19, notre gouvernement a prévu, dans sa mise à jour du Plan de relance économique du milieu culturel, une nouvelle aide pour nos salles de cinéma. Grâce à ce financement attribué par la SODEC, notre gouvernement souhaite favoriser la diffusion des oeuvres cinématographiques de nos créateurs, à la grandeur du Québec. En accordant un soutien à nos salles de cinéma, nous les aidons à traverser la crise sanitaire et nous appuyons leurs efforts de promotion d'un cinéma québécois riche dont nous sommes fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'expérience de la salle de cinéma est unique. Par ces mesures, la SODEC protège la viabilité des salles de cinéma indépendantes et leur rôle de promotrices du cinéma québécois. »

Louise Lantagne, présidente et chef de la direction de la SODEC

Faits saillants

Cette somme de 2,5 M$ fait partie des 147 M$ supplémentaires injectés dans le Plan de relance économique du milieu culturel et annoncés lors du dévoilement du budget du gouvernement du Québec le 25 mars dernier.





Le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.



Les salles de cinéma peuvent déposer leur projet sur le portail SOD@ccès en sélectionnant le programme 30- 25-01-07 Aide à la promotion et à la diffusion - Volet 3 : Appel de projets - Relance des salles de cinéma.



Le montant de 4,6 M$ annoncé en décembre 2020 a été octroyé dans le cadre du volet 3 du Programme d'aide à la promotion et à la diffusion - Aide aux projets spéciaux de la SODEC .

