WSP annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 14 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a tenu le 13 mai 2021 son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») de façon virtuelle. Un total de 82 233 242 actions ordinaires (représentant approximativement 72 % de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société) étaient représentées à l'assemblée. WSP annonce que les actionnaires de la Société (les « actionnaires ») ont adopté tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée par la Société. Les résultats du vote sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée sont les suivants.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d'administration de la Société avait fixé à huit le nombre d'administrateurs (les « administrateurs ») qui devaient être élus à l'assemblée. Suite au vote à l'assemblée, chacun des huit candidats mentionnés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 31 mars 2021 a été élu en tant qu'administrateur de WSP et demeurera en poste jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à la nomination de son successeur. Tous les candidats étaient membres du conseil d'administration de la Société avant l'assemblée.

Candidat Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions Louis-Philippe Carrière 81 710 017 99,45% 448 659 0,55% Christopher Cole 77 214 138 93,98% 4 944 538 6,02% Alexandre L'Heureux 82 115 344 99,95% 43 332 0,05% Birgit Nørgaard 81 918 284 99,71% 240 392 0,29% Suzanne Rancourt 82 130 235 99,97% 28 441 0,03% Paul Raymond 82 087 602 99,91% 71 074 0,09% Pierre Shoiry 81 867 903 99,65% 290 773 0,35% Linda Smith-Galipeau 81 730 396 99,48% 428 280 0,52%

NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Suite au vote à l'assemblée, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d'auditeur indépendant de WSP jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions 81 678 690 99,33% 554 552 0,67%

VOTE CONSULTATIF NON CONTRAIGNANT SUR LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

Les actionnaires étaient invités à se prononcer par vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction pour exprimer leur point de vue sur les régimes de rémunération des membres de la haute direction et sur les objectifs annoncés. Suite au vote à l'assemblée, ils ont adopté cette résolution non contraignante.

Votes pour % votes pour Votes contre % votes contre 72 286 331 95,29% 3 872 358 4,71%

Comme il est mentionné dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 31 mars 2021, même si les actionnaires ont donné leur avis par leur vote consultatif, les administrateurs de la Société demeurent entièrement responsables des décisions concernant la rémunération et ne sont pas dispensés de ces responsabilités par un vote consultatif positif des actionnaires.

Les résultats des votes ci-dessus seront publiés sur le site Web de la Société (www.wsp.com) sous l'onglet « Investisseurs » et déposés sur SEDAR (www.sedar.com).

ASSEMBLÉE VIRTUELLE

Encore une fois cette année, la Société a tenu une assemblée virtuelle uniquement afin de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et de prioriser et de soutenir le bien-être de ses actionnaires, de ses employés, de ses administrateurs et des autres personnes participant à l'assemblée. La webdiffusion audio de l'assemblée est disponible sur le site Internet de WSP dans la section « Investisseurs » et sur le site Internet https://www.gowebcasting.com/11228.

