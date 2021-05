SNC-Lavalin revoit ses cibles ESG à la hausse et s'engage à atteindre la carboneutralité d'ici 2030 avec le lancement de «?Notre vision pour façonner une société durable?»





MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, lance aujourd'hui Notre vision pour façonner une société durable comprenant les cibles et objectifs environnementaux, de société et de gouvernance (ESG) pour les activités de l'entreprise.

Ces cibles s'alignent sur l'engagement de l'entreprise envers le Pacte mondial des Nations Unies. Une des priorités de ces cibles est de parvenir à zéro émissions nettes. SNC-Lavalin publie aujourd'hui sa Feuille de route vers la carboneutralité d'ici 2030 dans l'ensemble de ses activités:

«?L'établissement d'objectifs environnementaux, de société et de gouvernance clairs est un appel à l'action pour l'ensemble de notre organisation et fera partie intégrante de la façon dont nous offrons des solutions à nos clients. Nous sommes fiers signataires du Pacte mondial des Nations Unies et nous nous y engageons. Nous avons amélioré notre plan-cadre ESG afin de respecter nos engagements et de faire ce que nous pouvons en tant qu'entreprise responsable pour contribuer à un avenir durable?», a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction du Groupe SNC-Lavalin inc.

«?À cet égard, nous avons fixé une cible importante : atteindre la carboneutralité d'ici 2030. Nous avons conçu une feuille de route définissant clairement comment nous y parviendrons et les actions immédiates que nous prendrons pour réduire les émissions de nos propres activités. En tant que chef de file de la conception et de la réalisation de l'environnement bâti, nous disposons d'une occasion unique d'avoir un impact en tant qu'entreprise et de travailler en partenariat avec nos clients pour relever les défis auxquels le monde fait face.?», a-t-il ajouté.

Feuille de route vers la carboneutralité d'ici 2030 de SNC-Lavalin - Mesures immédiates pour lutter contre les changements climatiques

SNC-Lavalin a publié sa Feuille de route vers la carboneutralité qui décrit la façon dont l'entreprise atteindra la cible de zéro émissions nettes issues de ses activités d'ici la fin de 2030. Lisez la Feuille de route ici -- les actions clés sont les suivantes :

Fixer des objectifs annuels, vérifiés par des tiers, et publier annuellement des mises à jour à l'externe dans des rapports au CDP (Carbon Disclosure Project)?;

S'engager à réduire de 60 % ses émissions de GES de types 1, 2 et 3 d'ici 2025, par rapport à 2019 comme base de référence?;

Accorder la priorité aux installations immobilières à faible émission de carbone?;

Instaurer une nouvelle politique sur les voyages visant à réduire les déplacements et à compenser les émissions de carbone?;

Changer les comportements dans l'ensemble de nos activités pour accroître la numérisation?;

Établir des baux et des contrats de location de véhicules électriques avec nos fournisseurs mondiaux de services de voyage?;

Élaborer des contrats d'achat d'énergie en accordant la priorité aux sources d'énergie à émissions de carbone faibles ou nulles?;

Obtenir une vérification externe des cibles quantitatives?;

Fixer des objectifs intermédiaires d'ici 2030?;

Parallèlement aux propres actions de la société pour contrer les changements climatiques, SNC-Lavalin a lancé «?Ingénierie Net Zéro?» pour offrir des solutions aux clients qui privilégient les solutions énergétiques propres et abordables pour créer des infrastructures, des transports et des villes durables.

­ SNC-Lavalin a déjà publié deux rapports charnières sur Ingénierie Net Zéro pour le Canada et le Royaume-Uni. Ces rapports décrivent les principaux changements qui doivent être apportés en matière d'ingénierie pour façonner et concevoir le monde qui nous entoure.

et le Royaume-Uni. Ces rapports décrivent les principaux changements qui doivent être apportés en matière d'ingénierie pour façonner et concevoir le monde qui nous entoure.

­ Les rapports et les objectifs se trouvent sur Ingénierie Net Zéro.

Cibles et engagements ESG clés alignés sur l'engagement de SNC-Lavalin envers le Pacte mondial des Nations Unies

En plus de viser la carboneutralité d'ici 2030, SNC-Lavalin a déterminé les domaines dans lesquels l'entreprise peut avoir l'impact le plus important et apporter une contribution à la société. L'entreprise enrichit son plan-cadre dans des domaines tels que l'égalité, la diversité et l'inclusion (ED&I), l'amélioration de la santé et du bien-être, et les droits de la personne, tout en maintenant les normes élevées d'intégrité qu'elle a instaurées et en agissant en faveur du climat au-delà de l'objectif de carboneutralité. Voici les points saillants :

Égalité, diversité et inclusion (ED&I) : SNC-Lavalin croit qu'une plus grande diversité est bénéfique à tous. Pour l'entreprise, cette diversité renforcera davantage son bassin de talents, lui permettant de mieux servir ses clients et d'atteindre ses objectifs d'affaires. Les cibles annoncées aujourd'hui comprennent l'augmentation de la représentation des femmes à 25 % dans les postes de direction et à 33 % dans l'ensemble de l'entreprise, d'ici 2025, et le conseil d'administration s'engage à maintenir une représentation minimale des femmes à 30 %.

SNC-Lavalin croit qu'une plus grande diversité est bénéfique à tous. Pour l'entreprise, cette diversité renforcera davantage son bassin de talents, lui permettant de mieux servir ses clients et d'atteindre ses objectifs d'affaires. Les cibles annoncées aujourd'hui comprennent l'augmentation de la représentation des femmes à 25 % dans les postes de direction et à 33 % dans l'ensemble de l'entreprise, d'ici le conseil d'administration s'engage à maintenir une représentation minimale des femmes à 30 %. Intégrité et gouvernance : Au cours de la dernière décennie, SNC-Lavalin s'est engagée à intégrer des pratiques exemplaires en matière d'intégrité et l'a fait de façon soutenue. Elle poursuit ses efforts pour améliorer son programme à mesure que de nouvelles pratiques voient le jour. Le programme d'intégrité de SNC-Lavalin vise à prévenir, à déceler et à corriger tout risque d'actes répréhensibles. Il s'aligne sur les principes d'organisations internationales comme Transparency International, l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Pacte mondial des Nations Unies et la Banque mondiale ainsi que le Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act du département de la Justice des États-Unis.

Les 12 domaines ESG dans lesquels SNC-Lavalin peut avoir le plus d'impact : Énergie -- Réduire

les émissions de CO 2 produites

par la consommation d'énergie Eau -- Réduire la

consommation d'eau Transport -- Réduire

les émissions de CO 2 produites

par le transport Matières -- Réduire

la consommation

de matières premières Pollution -- Réduire la pollution

environnementale Santé -- Améliorer la santé et

le bien-être humain Climat -- Protéger contre les

impacts physiques des

changements climatiques et des

conditions météorologiques

extrêmes Biodiversité - Protéger les

habitats de biodiversité existants

et accroître la biodiversité Diversité -- Promouvoir la

diversité et l'inclusion sociale Collectivité -- Créer de la

valeur sociale et des avantages

pour la communauté Intégrité -- Maintenir un niveau

élevé d'engagement envers

l'intégrité Droits de la personne --

Protéger les droits de la

personne

Lisez Notre vision d'une société durable.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.snclavalin.com. Suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin.

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 14 mai 2021 à 07:23 et diffusé par :