GRAVITY Interactive, Inc. annonce le retour de Dragon Saga pour la région européenne





Gravity Interactive, Inc., une filiale de Gravity Co., Ltd. (NASDAQ : GRVY), société mondiale de premier plan dans le domaine des jeux vidéo, a annoncé que son jeu sur PC intitulé Dragon Saga était de retour à partir du 12 mai 2021 dans la région européenne, y compris en Suisse, en Norvège, au Royaume-Uni et en Turquie.

Dragon Saga est sorti pour la première fois en Europe le 10 juin 2009, puis dans les régions Amérique du Nord et Asie dans la même année. Dragon Saga plonge les joueurs dans un vaste univers enchanteur à explorer, caractérisé par des combats rapides, des compétences extraordinaires, des boss gigantesques, et des donjons. Les joueurs peuvent également mettre à l'épreuve leurs compétences en modes PvP et GvG, ou personnaliser encore davantage leur expérience de jeu, grâce à un système unique d'animaux de compagnie.

Les anciens joueurs de Dragon Saga peuvent récupérer leurs comptes. Les joueurs devront toutefois effectuer en premier lieu une procédure de récupération de mot de passe. Des informations supplémentaires concernant la récupération du mot de passe sont disponibles sur la page de la FAQ.

Durant les festivités, les joueurs seront gâtés par de multiples événements et cadeaux célébrant leur retour. Des informations supplémentaires concernant la célébration du retour des joueurs seront publiées sur les pages des réseaux sociaux Dragon Saga officielles.

Dragon Saga est téléchargeable en cliquant sur le lien ci-dessous, et désormais officiellement disponible pour la région européenne et la Turquie, avec assistance en langue anglaise.

[Télécharger le jeu]

WarpPortal : http://www.playdragonsaga.com/downloads/clientdownload.aspx

[Site Web officiel de Gravity] http://www.gravity.co.kr/en/

À propos de Gravity

Créée en avril 2000, aux prémices de l'industrie du jeu en ligne en Corée, Gravity s'inscrit en tant que leader, à l'âge d'or des jeux mobiles et en ligne. Gravity est l'unique société de jeux en Corée à être directement cotée au NASDAQ.

Gravity propose des jeux de différents genres en Corée et à l'étranger, à partir des licences Ragnarok, telles que Ragnarok Online, un MMORPG sur PC qui compte la plus grande base d'utilisateurs au monde, Ragnarok M: Abyss Awakening, et Assault! Ragnarok, qui sont des MMORPG mobiles, ainsi que Ragnarok Tactics, qui est un SPRG. Ayant récemment lancé sur le marché coréen le MMORPG mobile Ragnarok Origin, Gravity emprunte la voie rapide en se hissant en tête du classement des ventes sur les deux premiers marchés des jeux.

En tirant parti de son puissant réseau mondial établi grâce au succès de Ragnarok Online, Gravity promeut également l'activité d'édition mondiale afin de développer et distribuer une gamme de jeux de plateformes et de genres, ainsi que des jeux utilisant les licences Ragnarok.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 mai 2021 à 07:05 et diffusé par :