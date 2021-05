Lancement des Samsung Galaxy Book, Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360 en magasin et en ligne au Canada





MISSISSAUGA, Ontario, 14 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les nouveaux Samsung Galaxy Book, Book Pro et Pro 360 sont maintenant disponibles à l'achat dans les Boutiques Expérience+ Samsung 1, en ligne à l'adresse Samsung.com/ca et chez les principaux détaillants au Canada. Les appareils Galaxy Book 2021 de Samsung, entièrement redessinés, sont dotés d'écrans brillants et d'un design ultra-léger et sont conçus pour être au centre de votre écosystème Galaxy.



"Samsung a conçu une nouvelle approche de l'informatique mobile où les Galaxy Book, les téléphones intelligents Galaxy et les tablettes Galaxy s'intègrent facilement les uns aux autres", a déclaré Steven Cull, Directeur principal de la gestion des produits et services mobiles, Samsung Canada. "Nos Galaxy Books 2021 sont conçus pour répondre aux besoins et aux habitudes des utilisateurs modernes qui privilégient le mobile, afin de rendre leurs expériences quotidiennes plus simples, plus fluides et plus intuitives."

Le centre de votre écosystème mobile

Faites-en plus et gagnez du temps avec des appareils et des écosystèmes qui fonctionnent mieux ensemble. La gamme Galaxy Book 2021 de Samsung fonctionne sans effort avec vos autres appareils Galaxy pour une productivité et une efficacité optimale. La fonctionnalité de deuxième écran2 vous permet d'étendre votre écran sur votre tablette Galaxy pour faciliter le multitâche et la productivité grâce aux modes Dupliquer et Étendre. Avec l'intégration de Lien vers l'intégration de Windows et Microsoft Votre téléphone3, restez concentré en prenant des appels, en vérifiant les notifications, en accédant aux photos, aux messages et en exécutant jusqu'à cinq applications simultanément depuis votre téléphone intelligent directement sur votre bureau4. Partage rapide5 vous permet de faire simplement glisser et déposer plusieurs fichiers et contenus entre votre appareil Galaxy Book et votre téléphone intelligent Galaxy avec un transfert quasi instantané.

Performances puissantes, connectivité de nouvelle génération et mobilité accrue

Les trois ordinateurs portables Galaxy Book 2021 sont dotés d'un processeur Intel® Coretm de 11e génération et d'une carte graphique Intel® Iris® Xe. De plus, les Book Pro et Pro 360 sont certifiés sur la plateforme Intel® Evotm, offrant un équilibre de premier plan entre puissance, graphisme immersif, connectivité permanente et autonomie de la batterie6.

Vous pouvez également bénéficier d'une connexion Wi-Fi jusqu'à 3 fois plus rapide avec ces Galaxy Books nouvelle génération compatibles Wi-Fi 6E7, ce qui signifie que vous pouvez profiter d'une plus grande bande passante et d'une connexion Internet rapide à 6 GHz à la maison ou au bureau, ce qui facilite la connexion et le travail en déplacement.

Portabilité, productivité et divertissement immersif

Les Galaxy Books 2021 de Samsung sont très faciles à transporter : le Galaxy Book8 pèse 1 610 g et mesure 15,4 mm, le Galaxy Book Pro9 pèse 870 g et mesure 11,2 mm, et le Galaxy Book Pro 36010 pèse 1 063 g et mesure 11,5 mm.

Le Galaxy Book Pro 360 est également livré avec un S Pen11 amélioré, désormais 2.2 fois plus épais12 pour une expérience d'écriture plus réaliste. Le S Pen est idéal pour prendre des notes lors de réunions ou de cours importants ou pour laisser libre cours à votre créativité lorsque vous n'êtes pas en train de travailler.

Avec le Galaxy Book Pro, profitez de vos films préférés sur un écran brillant AMOLED avancés, et sur le Galaxy Book Pro 360, concevez, créez et faites l'expérience de tout sur un écran Super AMOLED doté de fonctionnalités tactiles. Avec le système Dolby Atmos® et les haut-parleurs AKG, le contenu est complété par un son clair et net pour une expérience de divertissement exceptionnelle.

Détails et disponibilité canadienne

Les Galaxy Book, Book Pro et Pro 360 seront disponibles à l'achat à partir du 14 mai 2021 en ligne sur Samsung.com/ca, dans les Boutiques Expériences+ Samsung et chez les principaux partenaires détaillants au Canada. Ces ordinateurs seront disponibles dans les variantes suivantes :

Le Galaxy Book sera disponible en Argent mystérieux à partir de 859,00 $ (notre prix régulier) en 15,6 pouces avec un processeur Intel Core i3. 15 pouces : https://www.samsung.com/ca_fr/pc/galaxy-book/galaxy-book-15inch-i3-8gb-256gb-np750xda-kd1ca/

sera disponible en Argent mystérieux à partir de 859,00 $ (notre prix régulier) en 15,6 pouces avec un processeur Intel Core i3.

Le Galaxy Book Pro sera disponible en Argent mystérieux et Bleu mystérieux à partir de 1 469,99 $ (notre prix régulier) en 13,3 pouces avec un processeur Intel Core i5. Le Galaxy Book Pro est également disponible en 15,6 pouces, pour 1 599,99 $ (notre prix régulier) avec un processeur Intel Core i5. 13 pouces : https://www.samsung.com/ca_fr/pc/galaxy-book/galaxy-book-pro-13inch-i5-8gb-256gb-np930xdb-kf1ca/ 15 pouces : https://www.samsung.com/ca_fr/pc/galaxy-book/galaxy-book-pro-15inch-i5-8gb-256gb-np950xdb-ka1ca/

sera disponible en Argent mystérieux et Bleu mystérieux à partir de 1 469,99 $ (notre prix régulier) en 13,3 pouces avec un processeur Intel Core i5. Le Galaxy Book Pro est également disponible en 15,6 pouces, pour 1 599,99 $ (notre prix régulier) avec un processeur Intel Core i5.

Le Galaxy Book Pro 360 est disponible en Argent mystérieux et Bleu marine mystérieux à partir de 1 599,99 $ (notre prix régulier) en 13,3 pouces avec un processeur Intel Core i5. Le Galaxy Book Pro 360 est également disponible en 15,6 pouces avec un processeur Intel Core i5 ou i7, à partir de 1 729,99 $. 13 pouces : https://www.samsung.com/ca_fr/pc/galaxy-book/galaxy-book-pro-360-13inch-i5-8gb-512gb-np930qdb-kd1ca/ 15 pouces : https://www.samsung.com/ca_fr/pc/galaxy-book/galaxy-book-pro-360-15inch-i5-8gb-512gb-np950qdb-ka1ca/

est disponible en Argent mystérieux et Bleu marine mystérieux à partir de 1 599,99 $ (notre prix régulier) en 13,3 pouces avec un processeur Intel Core i5. Le Galaxy Book Pro 360 est également disponible en 15,6 pouces avec un processeur Intel Core i5 ou i7, à partir de 1 729,99 $.

Offre d'achat hâtif

Les Canadiens qui achètent un Samsung Galaxy Book Pro 360 entre le 14 mai 2021 et le 28 mai 2021 dans une boutique Expérience+ Samsung ou chez un partenaire de vente au détail et qui complètent leur achat recevront une offre d'achat hâtif spéciale consistant en un bon électronique (échangeable en ligne sur samsung.com/ca_fr entre le 14 mai 2021 et le 30 juin 2021) pour les oreillettes Galaxy Buds Pro (Noir fantôme).13

Les clients éligibles peuvent également bénéficier d'un financement à 0 % sur leur appareil Galaxy Book jusqu'à 36 mois avec un crédit approuvé14.

Les adhérents AIR MILES® peuvent obtenir jusqu'à 350 milles bonis lorsqu'ils achètent un Galaxy Book Pro ou Pro 360 sur Samsung.com ou dans les boutiques Expérience+ Samsung entre le 14 et le 30 mai 202115.

Ayez l'esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service d'entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Vous serez protégé pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d'experts Galaxy sera à votre disposition pour vous aider à vous remettre sur la bonne voie16.

Les Canadiens peuvent acheter Samsung Care+ avec leur nouvel appareil Galaxy ou dans les 60 jours suivant la date d'achat de leur appareil. Pour en savoir plus, visitez https://www.samsung.com/ca/offer/samsung-care-plus/

Service de réparation porte-à-porte, partout au Canada

Profitez d'un ramassage pratique, d'une réparation rapide et d'une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un ramassage porte-à-porte en appelant le 1-800-SAMSUNG, utiliser notre service de Clavardage en direct ou nous envoyer un message texte à WECARE (932 273). Ce service pratique porte-à-porte comprend le ramassage et le retour gratuits et est disponible pour les appareils couverts et non couverts par la garantie. La protection peut varier Pour plus de renseignements sur le service porte-à-porte, visitez www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair

Service S

Samsung propose désormais un moyen pratique d'obtenir l'aide dont vous avez besoin en cas de problème avec votre ordinateur : Service S. Service S est un service d'assistance client en ligne en direct qui vous met en relation directe avec un agent de service par le biais d'une assistance à distance individuelle via votre Galaxy Book. Comme il s'agit d'un service de clavardage qui fonctionne sur votre Galaxy Book, vous n'avez pas à vous soucier du bruit de fond, ce qui vous permet de l'utiliser à la maison, dans un café ou partout où vous avez accès à Internet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.samsung.com/ca/support/computing/samsung-laptop-online-support/

Pour plus d'informations sur les derniers appareils Samsung Galaxy : https://www.samsung.com/ca_fr/ ou https://news.samsung.com/ca_fr/latest

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2021, Samsung a été classée parmi « les mieux réputées » au Canada dans l'étude Réputation de Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com.

Suivez Samsung Canada sur facebook.com/SamsungCanada, ou sur Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

