L'heure est venue de repenser la santé





L'AMC organise un Sommet sur la santé en mode virtuel

OTTAWA, ON, le 14 mai 2021 /CNW/ - La COVID-19 a mis en lumière des lacunes troublantes dans le système de santé canadien, qui a laissé pour compte de nombreuses personnes. C'est pourquoi l'AMC s'emploie à élaborer un plan d'action pour ouvrir la voie à des changements audacieux dans le milieu des soins de santé au Canada.

Le Sommet de l'AMC sur la santé 2021 est un événement virtuel interactif qui examine les moyens de rebâtir le système de santé pour l'avenir. Les idées recueillies auprès des participants étofferont le plan audacieux de l'AMC visant à améliorer la santé, les systèmes de santé et les milieux de travail dans le domaine de la santé.

La première séance de cette série de conférences, intitulée Système universel de soins de santé du Canada - mythe ou réalité?, se tiendra le mardi 18 mai, de 18 h à 20 h 30 (HE).

Au cours de cette séance virtuelle, les conférencières principales, les Dres Danielle Martin et Nadine Caron, exploreront les lacunes que la pandémie a mises en évidence dans le système de soins de santé du Canada, ainsi que les mesures nécessaires pour le rebâtir. André Picard, chroniqueur spécialisé en santé au Globe and Mail et Sudi Barre, représentante des patients, se joindront à elles pour une table ronde sur les soins de santé universels et sur la façon de mettre en place un système plus équitable.

Les médias qui souhaitent couvrir cette discussion doivent communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AMC (les coordonnées sont indiquées ci-dessous).

Pour en savoir plus sur le Sommet de l'AMC sur la santé, cliquez ici.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

SOURCE Association médicale canadienne

Communiqué envoyé le 14 mai 2021 à 06:00 et diffusé par :