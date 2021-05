Invitation aux médias - Courir d'un hôpital à l'autre : Même à bout de souffle, des infirmières courent pour rappeler l'importance de préserver sa santé mentale





MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Quatre infirmières inspirantes défileront les 52 kilomètres qui séparent neuf hôpitaux et trois CHLSD de Montréal afin d'encourager leurs collègues à ne pas lâcher tout en leur rappelant l'importance de faire attention à leur santé mentale. Sarah Bachand, Natalia Mursa Curchi, Rosein (Gülin) Yilmaz et Mélanie Myrand ont initié cette course afin de rappeler à leurs collègues à quel point il est important de verbaliser ce qu'elles et ils ressentent et de prendre du temps pour se ressourcer. Cette course sera aussi l'occasion d'honorer la mémoire de Sonia Brown.? L'événement prendra place le dimanche 16 mai et viendra conclure la Semaine de la profession infirmière qui se déroule du 10 au 16 mai.

Les gens pourront participer tout au long de la journée en faisant du bruit... masqués et à deux mètres de distance. Toute personne ayant le goût de bouger tout en célébrant l'extraordinaire travail des infirmières et infirmiers peut le faire de n'importe où?! Il suffit de partager photos et kilomètres parcourus en courant, en pédalant ou en marchant lors de cette journée et de les accompagner du mot clic #BougezAvecNous. Vous pouvez aussi faire un don au Mouvement Santé mentale Québec sur Race Roster en choisissant la cause D'UN HÔPITAL À l'AUTRE. Pour plus de détails, visitez la page Facebook de l'événement.

LE TRAJET

8 h 00 : Hôpital général du Lakeshore (DÉPART)

9 h 35 : Hôpital de Lachine

9 h 55 : Centre d'hébergement Nazaire-Piché

10 h 40 : Hôpital de LaSalle

10 h 50 : Centre d'hébergement de LaSalle

11 h 20 : Institut universitaire en santé mentale Douglas

11 h 35 : Centre d'hébergement Manoir de Verdun

11 h 45 : Hôpital de Verdun

12 h 30 : Site Glen - Centre universitaire de santé McGill

13 h 20 : Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

13 h 30 : Hôtel Dieu de Montréal

13 h 45 : Institut-hôpital neurologique de Montréal (Le Neuro)

14 h 20 : Belvédère du Mont-Royal (ARRIVÉE)

Selon une étude nationale, une crise silencieuse en matière de santé mentale frappe le personnel infirmier et le personnel de la santé. Le manque de personnel et la lourdeur de la charge de travail est une réalité quotidienne contribuant au stress et à la souffrance[1]. Le Mouvement Santé mentale Québec salue donc l'initiative de ces quatre infirmières et rappelle qu'il est essentiel d'offrir des milieux de travail sains pour favoriser une bonne santé mentale, une richesse tant individuelle que collective, trop souvent sous-estimée. Dans le cadre de cette course, le Mouvement SMQ invite tous les milieux de travail à faire un pas de plus pour favoriser la santé mentale des travailleuses et travailleurs. La TROUSSE7astuces peut vous donner des idées à cet effet.

