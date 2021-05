De nombreux franchisés du Realty ONE Group gravissent les échelons du classement des sociétés les plus productives de l'industrie





Quinze franchisés exceptionnels d'UNBrokerage figurent au palmarès des 1 000 principales sociétés de courtage établi par T3 Sixty

LAS VEGAS, 14 mai 2021 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne et l'UN des franchiseurs immobiliers à la croissance la plus rapide, a perturbé le classement Mega 1000 établi par T3 Sixty, qui comprend habituellement en majeure partie des maisons de courtage traditionnelles : quinze franchises évolutives et parmi les plus productives de l'entreprise figurent au palmarès des 1 000 principales maisons de courtage en fonction du volume de ventes. Il s'agit du nombre le plus élevé de franchises associées à n'importe quelle marque immobilière entièrement à commission, et du double du nombre de franchisés de Realty ONE Group qui figuraient au palmarès l'année dernière.

UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, continue d'ouvrir des bureaux et de recruter un nombre record de professionnels de l'immobilier grâce son modèle d'affaires attrayant, COOLTURE, sa marque dynamique, son encadrement, son soutien commercial et bien plus.

« Ces franchises exceptionnelles de Realty ONE Group reflètent le succès que nous observons dans nos bureaux à mesure qu'un nombre de plus en plus élevé de professionnels de l'immobilier continuent de grossir nos rangs, a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. Et nous sommes heureux de perturber un classement qui comprend habituellement des maisons de courtage traditionnelles, ce qui montre le changement continu au sein de notre industrie. »

Même au cours de la pandémie de coronavirus, Realty ONE Group a connu une hausse de son volume de ventes (augmentation de 18 %), de ses transactions (augmentation de 20 %) et du nombre de professionnels de l'immobilier (augmentation de 16 %).

UNBrokerage compte plus de 16 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada, et vient tout juste d'annoncer la vente de droits d'accès à l'enseigne à Singapour. Signe de son attrait et de sa croissance record, l'entreprise a été classée parmi les 50 meilleures franchises pour les femmes par la Franchise Business Review et est une fois de plus la première marque immobilière entièrement à commission du classement des franchises à la croissance la plus rapide en 2021 du magazine Entrepreneur.

Pour voir la liste complète des franchisés de Realty ONE Group qui figurent au classement, cliquez ici.

Pour en savoir plus, visitez le site www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa « COOLTURE » amusante, son infrastructure technologique et le soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué pour inclure plus de 16 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada. Realty ONE Group se classe dans le meilleur 1 % du pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme l'une des cinq meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Inc. 500 pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez le site www.RealtyONEGroup.com.

