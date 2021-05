Nette augmentation du chiffre d'affaires et du bénéficie du Goupe « Grindeks » au premier trimestre 2021





RIGA, Lettonie, 14 mai 2021 /PRNewswire/ -- Les données financières consolidées et provisoires du groupe « Grindeks » montrent qu'au cours du premier trimestre de 2021, le groupe a considérablement augmenté son chiffre d'affaires et son bénéfice. Au cours de cette période, le chiffre d'affaires du groupe « Grindeks » a atteint 54,7 millions d'euros, soit une augmentation de 11,4 millions d'euros ou de 26 % par rapport au premier trimestre 2020. Le bénéfice du groupe au premier trimestre 2021 s'est élevé à 10,9 millions d'euros, soit 10,2 millions d'euros ou 14 fois plus qu'au premier trimestre 2020.

Au cours du premier trimestre 2021, le groupe « Grindeks » a continué à renforcer ses positions sur le marché mondial de la pharmacie et a exporté ses produits dans 71 pays pour un montant total de 51,9 millions d'euros. Le groupe a proposé ses produits sur le marché de la pharmacie sous deux marques - « Grindeks » et « Kalceks ».

Kirovs Lipmans, président du conseil de JSC « Grindeks », approuve les résultats du premier trimestre de cette année : « Les résultats obtenus confirment que la croissance dans le secteur de la pharmacie est possible grâce à une stratégie bien conçue. Nous renforçons nos positions et avançons avec confiance. Je suis satisfait du développement actuel de « Grindeks » et du travail qui est réalisé. Je suis convaincu de la réalisation de notre croissance future dans l'arène internationale de la pharmacie. »

Augmentation des opérations mondiales et des exportations

Le volume des ventes des formes pharmaceutiques finales du groupe au premier trimestre 2021 s'est élevé à 51,9 millions d'euros et a augmenté, par rapport au premier trimestre 2020, de 11,8 millions d'euros, soit 29 %.

M. Juris Hme??ickis, président du conseil d'administration de JSC « Grindeks » : « Une progression audacieuse et déterminée vers l'objectif fixé - voilà comment je décris le travail de l'équipe de « Grindeks » au cours du premier trimestre de cette année. Bien que les obstacles causés par la pandémie de Covid-19 imposent une charge supplémentaire dans la production, la logistique et la vente des médicaments, en général, la performance nous a permis d'obtenir l'approbation des partenaires de coopération internationale, la confiance des spécialistes de la santé et des patients et d'excellents résultats. Nous poursuivrons le travail entamé l'année dernière en adoptant une approche dynamique et confiante. Quelle que soit l'évolution de la situation dans le secteur des soins de santé et de la pharmacie, le groupe « Grindeks » s'engage à étendre ses activités et à assurer sa croissance mondiale, en développant de nouvelles sphères d'activité, en pénétrant sur de nouveaux marchés et en complétant sa gamme de produits. »

Au premier trimestre 2021, le volume des ventes des formes pharmaceutiques finales du Groupe dans l'Union européenne et les autres pays a atteint 28,4 millions d'euros, soit une augmentation de 10,0 millions d'euros ou 54 % par rapport au premier trimestre 2020. Les ventes au premier trimestre 2021, par rapport au premier trimestre 2020, ont été multipliées par six en Israël, par quatre en Autriche, par trois en Pologne, par deux au Royaume-Uni, ont augmenté de 69 % en Hongrie, de 51 % en Suède, de 49 % en Slovaquie et de 48 % en France. Le groupe a enregistré de fortes ventes sur le nouveau territoire - le Mexique - ainsi que sur les marchés existants en Israël et en Autriche grâce au travail intense et au développement des activités dans les pays de l'Union européenne entrepris par « Kalceks », une filiale du groupe « Grindeks ».

Les ventes en Russie, dans les autres pays de la CEI et en Géorgie au premier trimestre 2021 se sont élevées à 23,5 millions d'euros, soit une augmentation de 1,8 million d'euros ou de 8 % par rapport au premier trimestre 2020. Par rapport au premier trimestre 2020, une augmentation significative des ventes a été réalisée au premier trimestre 2021 : les ventes ont doublé en Ukraine, ont augmenté de 59 % en Azerbaïdjan, de 41 % en Ouzbékistan et de 32 % en Arménie.

L'objectif stratégique du groupe est d'étendre ses activités dans les pays de l'Union européenne, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Corée du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Une gamme de produits répondant aux normes contemporaines

La stratégie commerciale 2025 prévoit un élargissement significatif de la gamme de produits de « Grindeks » par des médicaments contemporains destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, du système nerveux central, des maladies oncologiques et du diabète, ainsi que des médicaments destinés à un usage hospitalier produits par « Kalceks. » Cinquante-cinq nouveaux produits médicaux de « Grindeks » et 37 nouveaux produits médicaux de « Kalceks » sont en cours de développement.

« Grindeks » produit constamment 25 ingrédients pharmaceutiques actifs et a accumulé des connaissances dans le domaine des ingrédients pharmaceutiques actifs pendant de nombreuses années. C'est la particularité et l'avantage concurrentiel du groupe. Le développement de ce segment accroît l'indépendance du groupe vis-à-vis des fabricants de matières premières, ce qui procurera au groupe un avantage en Lettonie et même dans l'Union européenne en matière d'accès des patients aux médicaments. Vingt-six nouveaux produits pharmaceutiques actifs sont en cours de développement à l'heure actuelle.

Développement de la filiale « Kalceks »

IAu premier trimestre 2021, JSC « Kalceks », qui est la filiale de « Grindeks » spécialisée dans les médicaments destinés à l'usage hospitalier, a réalisé une forte augmentation du volume des ventes en augmentant le nombre de pays d'exportation et en introduisant un nouveau produit. Au premier trimestre 2021, les produits « Kalceks » ont été vendus pour un montant de 17,6 millions d'euros, soit 9,1 millions d'euros ou deux fois plus qu'au premier trimestre 2021. Au cours du premier trimestre 2021, les médicaments « Kalceks » ont été exportés vers 50 pays, les principaux marchés de vente étant le Mexique, le Royaume-Uni, la Pologne, Israël et la République tchèque.

Extension de l'infrastructure de production

« Grindeks » a commencé à élaborer un plan de construction d'une nouvelle usine de production de produits pharmaceutiques en Lettonie. La nouvelle usine de production sera construite en plusieurs étapes et comportera des processus complexes de production d'ingrédients pharmaceutiques actifs et de divers équipements technologiques. Ce sera la plus grande usine de production pharmaceutique de la région balte, dotée de solutions techniques automatisées et à haut rendement énergétique.

Les formes pharmaceutiques qui ne sont pas actuellement fabriquées en Lettonie par « Grindeks » seront introduites dans la production : ampoules, flacons, flacons lyophilisés, collyres et antibiotiques. Entre 800 et 1 000 nouveaux emplois seront créés dans la nouvelle usine, qui sera située dans la rue Asotes 12, à Riga.

Si le plan de construction est approuvé, la construction de la nouvelle usine de production devrait commencer au 3e ou 4e trimestre 2022. Actuellement, la conception de la construction et les travaux d'aménagement du site sont en cours.

À propos du groupe « Grindeks »

« Grindeks » est un groupe pharmaceutique international, dont les principales activités sont la recherche, le développement, la production et la vente de produits originaux, de médicaments génériques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs.

Le groupe « Grindeks » se compose de JSC « Grindeks » et de ses sociétés : JSC « Kalceks » en Lettonie, JSC « Tallinn Pharmaceutical Plant » en Estonie, « HBM Pharma » s.r.o. en Slovaquie, LLC « Grindeks Rus » en Russie et LLC « Namu Apsaimniekosanas projekti » en Lettonie. Des bureaux de représentation ont été ouverts dans 11 pays.

Les principaux groupes thérapeutiques des « Grindeks » sont les médicaments cardiovasculaires, du système nerveux central, des anticancéreux et les médicaments contre le diabète. « Kalceks » est spécialisé dans les médicaments destinés au segment hospitalier. La gamme de produits comprend les produits originaux Mildronate® (meldonium) et Ftorafur® (tegafur), des génériques ainsi que des ingrédients pharmaceutiques actifs.

En 2020, le groupe a exporté ses produits vers 93 pays. Les principaux marchés de « Grindeks » sont les pays de l'Union européenne, la Russie et d'autres pays de la CEI, Israël, le Canada et les États-Unis.

