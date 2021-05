Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le vendredi 14 mai 2021

13 h 30

Le premier ministre effectuera une visite virtuelle de l'usine d'Alstom à Thunder Bay. Il sera accompagné du député de Thunder Bay--Rainy River, Marcus Powlowski, de la ministre de la Santé et députée de Thunder Bay--Superior-Nord, Patty Hajdu, du maire de Thunder Bay, Bill Mauro, et de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna.