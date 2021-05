AlphaESS lance de nouveaux produits et programmes au salon Smart Energy Conference & Exhibition de 2021





SYDNEY, 14 mai 2021 /PRNewswire/ -- Les 12 et 13 mai 2021, AlphaESS a lancé ses plus récentes solutions de stockage d'énergie résidentielle et commerciale ainsi que le programme Alpha Installer Network (AIN) au salon Smart Energy Conference & Exhibition de 2021, en Australie.

Produits à venir

Certaines des plus récentes technologies ont été présentées et rendues accessibles au public. Elles seront également lancées dans d'autres régions du monde au cours des prochains mois. Les technologies en question comprennent une station d'alimentation portative, une nouvelle solution résidentielle tout-en-un et une solution hybride commerciale et industrielle de 30 kW. Ensemble, elles permettront à l'entreprise de combler l'écart sur le marché et d'ouvrir la voie pour l'avenir.

La station d'alimentation portative de 1 kW/1 kWh, qui prend en charge 11 appareils simultanément, peut être utilisée pour les activités extérieures et en tant que source d'énergie émergente pour les familles. Il s'agit d'un produit qui transforme le mode de vie et d'un outil de rêve pour les aventuriers.

Spécialement conçu pour permettre les mises à niveau, le SMILE-B3 PLUS de 3 kW est rentable et très facile à installer en plus d'être évolutif. La conception sans compteur, avec une batterie intégrée de 5 kWh, répond à toutes les exigences en matière de mise à niveau et présente une capacité d'alimentation pouvant aller jusqu'à 30 kWh.

Une batterie haute tension d'une capacité de 8,2 kWh peut être configurée pour les applications monophasées (6 kW) ou triphasées (10 kW), sur réseau et hors réseau.

Le STORION-H30 de 30 kW permet de combler une lacune du marché, car il offre la possibilité de réaliser de gros travaux sur réseau et hors réseau. L'onduleur triphasé peut être configuré pour fournir 60 kWc et prend en charge le déséquilibre de tension. Cette solution rentable est conçue pour la campagne, les fermes et les régions éloignées.

Tendances et possibilités

Dong Lin, Ph. D., vice-président d'AlphaESS, a prononcé un discours sur le thème « Global Industry Perspective: Market and Price Forecasts » au salon Smart Energy Conference & Exhibition. Il a souligné que le facteur principal des tendances en matière de stockage d'énergie est la PÉRIODE D'AMORTISSEMENT. De plus, il prévoit qu'une baisse de prix de 15 à 20 % serait raisonnable et que la tension crête à crête et la batterie communautaire contribueront à réduire la période d'amortissement à moins de 3 ans.

Réseau d'installateurs

Un réseau d'installateurs de confiance est mis sur pied afin d'aider les installateurs qui offrent une expérience client exceptionnelle pour les produits AlphaESS. La technologie d'intelligence artificielle sera utilisée pour affecter les installateurs à un projet, en fonction de leur secteur d'activité, de leur cote de satisfaction, de leur expérience et de bien d'autres facteurs. Cela aura pour effet de renforcer considérablement l'efficacité de l'installation et le service à la clientèle.

[À propos d'AlphaESS]

Comptant plus de 10 filiales dans le monde et fournissant des services locaux et plus de 60 000 systèmes actifs dans plus de 60 pays, AlphaESS est un des leaders dans le domaine des intégrateurs de stockage d'énergie.

