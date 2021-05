Yifan Li devient le nouveau directeur financier de Human Horizons





SHANGHAI, 14 mai 2021 /PRNewswire/ -- Human Horizons a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Yifan Li (Frank Li) dans l'entreprise à titre de directeur financier. M. Li relèvera directement de Ding Lei, président, fondateur et PDG de Human Horizons.

M. Li est un dirigeant chevronné des finances et de la comptabilité. Avant de se joindre à Human Horizons, il travaillait pour le Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), un groupe mondial de technologies de mobilité dont le siège social se trouve à Hangzhou. En tant que vice-président et directeur financier du groupe, M. Li était responsable de la stratégie financière, du développement des affaires et de la chaîne d'écologie industrielle, jouant un rôle essentiel dans la structure écologique globale de ZGH en tant que fabricant automobile. Il a également été directeur financier de diverses entreprises, dont Sanpower Group Co., Ltd. et China Zenix Auto International Co., Ltd.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Li au sein de l'équipe de Human Horizons. Il possède une vaste expertise en finances et en comptabilité dans les domaines de l'automobile, de la technologie et de la mobilité à l'échelle mondiale. En tant que directeur financier, il jouera un rôle essentiel et nous aidera à concrétiser les ambitions de Human Horizons, alors que nous repoussons les limites des véhicules intelligents et redéfinissons la mobilité humaine », a déclaré Ding Lei.

Auparavant, dans le cadre du programme Overseas Senior Financial Talents de l'administration municipale de Shanghai, M. Li a occupé le poste de directeur général adjoint du service de la trésorerie et des finances de la Banque de développement de Shanghai Pudong. Avant cela, il a travaillé comme spécialiste en placements au siège social de JPMorgan Chase & Co. à New York.

M. Li a obtenu une licence en économie à l'Université Fudan avant de décrocher une maîtrise en comptabilité à l'Université du Texas et une maîtrise en administration des affaires à la Booth School of Business de l'Université de Chicago. Il est expert-comptable agréé (CPA) aux États-Unis et comptable agréé en gestion mondiale (Chartered Global Management Accountant ou CGMA).

Figure éminente dans le secteur des finances et de la comptabilité, M. Li a reçu un certain nombre de prix et de récompenses pour ses réalisations, y compris le prix du Directeur financier de l'année 2016 décerné par The Asset et le Prix annuel pour contribution exceptionnelle d'un directeur financier chinois 2015 remis par le ministère des Finances.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et enrichie par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique (VE) de construction hybride légère en acier et en aluminium avec des cuirs végétaliens durables et des matériaux recyclables qui s'ajoutent au caractère durable des VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation de véhicules intelligents du futur. De plus, Human Horizons construit des technologies de transport intelligentes et contribue au développement de villes intelligentes, qui redéfiniront la mobilité humaine.

Déclaration prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des déclarations « prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « sera », « s'attend », « anticipe », « vise », « futur », « a l'intention », « planifie », « croit », « estime », « probablement » et d'autres déclarations similaires. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant les convictions, les projets et les attentes de Human Horizons, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans toute déclaration prospective, comprenant, mais non limité aux : Stratégies de Human Horizons, le développement futur de l'entreprise, la situation financière et les résultats d'exploitation ; l'historique d'exploitation limité de Human Horizons ; les risques associés aux véhicules électriques ; la capacité de Human Horizons à développer, fabriquer et livrer des véhicules de haute qualité et attrayants pour les clients dans les délais et à grande échelle ; la capacité de Human Horizons à développer la fabrication dans son usine en co-entreprise ; les défauts des produits ou tout autre défaut de performance des véhicules ; la capacité de Human Horizons à développer les marques Human Horizons et HiPhi ; la capacité de Human Horizons à faire face à la concurrence avec succès ; la capacité de Human Horizons à garantir des réservations de commandes suffisantes ; les changements dans la demande des consommateurs et les incitations gouvernementales, les subventions ou autres politiques gouvernementales favorables ; les conditions économiques et commerciales générales dans le monde et en Chine, et les hypothèses sous-jacentes ou liées à tout ce qui précède. Toutes les informations fournies dans ce communiqué de presse sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et Human Horizons ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1509550/CFO_photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1226979/Logo_Logo.jpg





