Lunaphore annonce la nomination de Matthias Weber, ancien président de Leica Biosystems, au conseil d'administration





Lunaphore Technologies SA, une entreprise suisse du secteur des sciences de la vie qui développe des équipements innovants de nouvelle génération pour la recherche sur le cancer, annonce la nomination de Matthias Weber, ancien président de Leica Biosystems, au Conseil d'administration.

M. Weber rejoint le conseil d'administration muni de vastes expériences dans les secteurs du diagnostic du cancer et de l'immunohistochimie. Il a occupé divers postes stratégiques avec excellence, y compris gestion du produit, R&D, opérations, vente et marketing, et en particulier, président chez Leica Biosystems entre 2012 et 2019.

M. Weber a déclaré : « Je suis heureux de rejoindre le conseil d'administration de Lunaphore et de faire partie d'une magnifique équipe de novateurs qui va changer l'avenir de l'immunohistochimie (IHC) et des diagnostics du cancer », et il a ajouté : « surtout dans le secteur de l'immuno-oncologie, la technologie de la coloration high-plex de Lunaphore offre aux chercheurs des opportunités uniques d'identifier simultanément plusieurs marqueurs tout en préservant la morphologie du tissu et des cellules. »

Grâce à cette nomination, Lunaphore projette renforcer sa position dans le domaine de l'analyse des tissus. L'engagement professionnel de M. Weber contribuera énormément aux efforts de consolider la position de la société comme fournisseur leader de solutions novatrices pour la recherche en immuno-oncologie et l'analyse des tissus.

Le président du conseil d'administration de Lunaphore, Joe Bernardo, a affirmé : « Je suis heureux de savoir que Matthias Weber, médecin, rejoint notre conseil. Matthias est un éminent homme d'affaires avec de vastes expériences internationales acquises chez GE Healthcare et Danaher. Les connaissances qu'il a accumulées pendant ses 7 années à la tête de Leica Biosystems, un leader mondial en pathologie anatomique et, en particulier, en immunohistochimie, nous aideront à exploiter pleinement le potentiel de la société en soutenant Lunaphore à la création d'un réseau de leaders d'opinion de classe internationale, qui peuvent fournir une orientation afin d'introduire avec succès des instruments sur les marchés internationaux et de former des partenariats stratégiques. »

À propos de M. Weber

Matthias Weber est un cadre international qui a plus de 20 ans d'expérience dans les industries de dispositifs et diagnostics médicaux. Il est médecin de profession et a exercé dans ce domaine, en particulier, en cardiologie. Il occupera successivement des postes cadres en gestion du produit, R&D, opérations, vente et marketing. Et depuis 2004, responsable des profits et pertes dans diverses locations mondiales. De 2012 à 2019, il était président chez Leica Biosystems, une entreprise ayant à son actif 1 milliard de dollars pour les diagnostics du cancer avec une large présence dans le milieu de l'immunohistochimie (IHC).

À propos de Lunaphore

est une société suisse qui transforme le domaine de l'analyse des tissus dans la recherche sur le cancer en développant des plateformes technologiques innovantes spécialisées en coloration et imagerie. La technologie primée de cette entreprise qui fait partie de ses activités principales, s'appelle FFeX (Fast Fluidic Exchange). Grâce à la microfluidique de haute précision, des évaluations complexes peuvent être automatisées, facilitant ainsi l'extraction de données complètes beaucoup plus rapidement qu'avec les techniques actuelles. Lunaphore a été fondée en 2014 avec la vision : apporter des approches génomiques similaires à l'analyse des tissus. L'entreprise a été reconnue comme l'une des plus innovantes au niveau international. Pour plus d'informations sur Lunaphore et ses produits, veuillez consulter le site www.lunaphore.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 19:50 et diffusé par :