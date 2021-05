NameExperts.com annonce l'acquisition du site Internet exclusif Watches.com, permettant de définir une catégorie de produits





Name Experts LLC, une société de courtage de noms de domaine et de sites Internet, annonce l'offre exclusive de Watches.com. Watches.com est un site Internet complet clé en main qui propose une expérience d'achat de bout en bout en commerce électronique et un modèle B2C lucratif.

Watches.com possède un important profil organique générant un trafic et des revenus substantiels avec un historique de trafic organique stable. Watches.com se classe actuellement au top sur Google pour le terme « Watches ».

Le spécialiste des domaines, Joe Uddeme, déclare : « Grâce à cette URL positionnée à l'internationale et définissant une catégorie, Watches.com offre la possibilité de profiter de l'envergure présentée. C'est comme atteindre le summum d'une propriété en bord de mer ».

C'est une occasion unique de faire évoluer la propriété avec des gammes supplémentaires de marques de montres grand public et de profiter des relations additionnelles dans tous les secteurs.

Watches.com est l'unique source de montres modernes qui sortent du lot et proviennent du monde entier.

Conditions de vente :

Acquisition du site Internet visant à inclure la totalité du contenu, la propriété intellectuelle et les réseaux sociaux, etc. Toutes les transactions seront conclues sur le site Escrow.com et exigeront un contrat signé par toutes les parties. Toutes les offres doivent être présentées par écrit à l'adresse suivante : email.

Pour des informations complémentaires sur l'offre et le processus d'appel d'offres, notamment sur les exigences minimales relatives à l'offre, veuillez cliquer ici

À propos de Name Experts LLC.

Name Experts LLC. est un service complet d'acquisition et de cession de domaines de plus de 86 millions de dollars de ventes pour ses clients. Depuis 2009, Joe Uddeme négocie des domaines et des sites Internet pour les acheteurs et les vendeurs. Name Experts propose des évaluations complètes effectuées par des spécialistes, des comparaisons de marchés et des services d'acquisition furtive. Nous sommes spécialisés dans l'acquisition de domaines pour l'utilisateur final, et travaillons sans relâche pour fournir des résultats exceptionnels, sans fausses promesses. Pour une analyse gratuite et une évaluation honnête de votre/vos domaine(s) Premiums, veuillez contacter Name Experts LLC. dès aujourd'hui pour en savoir plus.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 19:15 et diffusé par :