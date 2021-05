Les sociétés de sciences de la vie bénéficient d'une gestion des essais cliniques plus rapide grâce à Veeva Vault CTMS





Plus de 100 organisations utilisent Vault CTMS afin d'unifier les données et les processus pour des essais plus rapides et plus efficaces

BARCELONE, Espagne, 14 mai 2021 /PRNewswire/ -- La nécessité de disposer d'études plus efficaces se fait de plus en plus sentir et, désormais, plus de 100 entreprises rationalisent la gestion et le suivi des essais avec Veeva Vault CTMS. Des entreprises et des organisations mondiales à croissance rapide modernisent l'environnement de leurs systèmes cliniques et investissent dans des applications unifiées de Veeva Systems (NYSE: VEEV) pour accroître la visibilité entre les essais et accélérer la réalisation des études.

« Nous avions besoin d'un système clinique évolutif à même de se développer avec nous tout en prenant en charge de multiples modèles opérationnels et des études complexes », a déclaré Charles Johnson, directeur des opérations cliniques électroniques chez CSL Behring. « Le Veeva Vault CTMS offre la flexibilité nécessaire pour répondre à nos exigences commerciales uniques et partager des informations de manière transparente avec Veeva Vault eTMF, ce qui réduit considérablement la saisie des données et simplifie le classement des documents. »

Les problèmes de convivialité des anciens systèmes ont incité l'industrie à se fier à des processus manuels et papier qui ralentissent les études. Avec Vault CTMS, les clients simplifient des processus coûteux et chronophages comme la surveillance de site en permettant aux attachés de recherche clinique de générer automatiquement des rapports de mission et de les classer de manière transparente dans Vault eTMF. La productivité accrue permet aux utilisateurs de bénéficier de processus plus rapides tout en assurant la conformité.

« Nos attachés de recherche clinique passaient plus de 160 heures par étude à préparer des rapports de mission dans notre application CTMS interne », a déclaré Hunter Walker, directeur technique chez Atlantic Research Group. « Veeva Vault CTMS a considérablement réduit le temps de surveillance, diminué les coûts d'essai et simplifié la mise en oeuvre, ce qui nous permet de faire bénéficier nos clients de processus plus efficaces. »

« Veeva Vault CTMS fait l'objet d'un engouement incroyable en raison de sa capacité à évoluer avec des entreprises en croissance et à améliorer la supervision des essais pour les promoteurs et les sociétés de recherche sous contrat (CRO) », a déclaré Henry Galio, directeur chez Veeva Vault CTMS. « Nous nous efforçons d'aider les clients de toutes tailles à accélérer leurs processus et à réduire les coûts de la recherche clinique. »

Vault CTMS fait partie de la Veeva Vault Clinical Operations Suite, permettant aux entreprises de partager des informations et des documents via Vault CTMS, Vault eTMF, Vault Study Startup et Vault Payments, pour une meilleure collaboration et une efficacité accrue tout au long du cycle de vie de l'étude.

Apprenez-en plus à propos de Vault CTMS lors du prochain événement, qui se tiendra le 20 mai 2021 : le Veeva R&D and Quality Summit Connect Europe. Cet événement en ligne est ouvert aux professionnels du secteur des sciences de la vie. Inscrivez-vous et tenez-vous au courant des détails du programme via le site veeva.com/Summit.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence des produits et de la réussite client, Veeva compte plus de 975 clients, allant des plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris ceux des clients, des employés, des actionnaires et des secteurs pour lesquels elle travaille. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment sur la demande et l'acceptation par le marché des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva, et les conditions commerciales générales (y compris l'impact continu de la COVID-19), en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce présent communiqué de presse sont basés sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces énoncés prospectifs représentent les attentes de Veeva à la date de ce communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire évoluer ces prévisions, et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs à l'avenir. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent entraîner des différences importantes entre les résultats réels. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation » dans le formulaire 10-K déposé par l'entreprise pour la période se terminant le 31 janvier 2021. Ce formulaire est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com, dans la section Investisseurs, et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques éventuels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés périodiquement par Veeva auprès de la SEC.

