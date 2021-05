Altasciences annonce le lancement d'une étude de Phase I chez des personnes en bonne santé pour évaluer le ST-2427, un analgésique non opioïde pour traiter les douleurs aiguës





Altasciences a le plaisir de soutenir SiteOne Therapeutics dans le cadre d'une étude de Phase I randomisée, à double insu et contrôlée par placebo chez des adultes en bonne santé afin d'évaluer l'innocuité, la tolérabilité et la pharmacocinétique du ST-2427, un inhibiteur très sélectif du NaV1.7 pour la gestion des douleurs modérées à intenses. Via un ciblage sélectif du NaV1.7, l'objectif du ST-2427 est d'arrêter les signaux électriques responsables de la douleur avant qu'ils n'atteignent le système nerveux central.

Amy Denvir, directrice générale du site clinique d'Altasciences à Kansas City, déclare: "Nous sommes fiers de collaborer avec SiteOne Therapeutics et de contribuer à faire progresser cet important agent thérapeutique vers des essais cliniques. Travailler à la mise sur le marché d'une nouvelle approche susceptible de proposer une option non opioïde pour traiter les douleurs modérées à intenses est un projet prometteur, et nous nous réjouissons à l'idée de concrétiser ces recherches pionnières."

Altasciences a conçu et mené des centaines de premiers essais chez l'homme en offrant des solutions de développement précoce à service complet. En mettant l'accent sur le développement de thérapies éprouvées combinées à des efficiences opérationnelles, la société minimise le temps nécessaire à la prise de décisions critiques grâce à l'harmonisation des services de pharmacologie clinique, des capacités de biomarqueurs, de l'expertise analytique PK/PD, et de la connaissance des programmes.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société de solutions intégrées de développement de médicaments qui offre aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche souple et éprouvée pour les études précliniques et de pharmacologie clinique, notamment pour la formulation, la production, et les services analytiques. Depuis plus de 25 ans, Altasciences travaille en partenariat avec des sponsors pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et plus globales en matière de développement de médicaments en phase précoce. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences comprennent des tests de sécurité précliniques, la pharmacologie clinique et la démonstration de faisabilité, la bioanalyse, la gestion de programme, la rédaction médicale, les biostatistiques, le suivi clinique et la gestion des données, tous personnalisables en fonction des exigences spécifiques des sponsors. Altasciences aide les sponsors à fournir plus rapidement des médicaments plus efficaces aux personnes qui en ont besoin.

