Avis aux médias - Le gouvernement du Canada prend des mesures avec ses partenaires en Ontario pour améliorer l'éducation des élèves des Premières nations





OTTAWA, ON, le 13 mai 2021 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et le Grand Chef Francis Kavanaugh de Grand Council Treaty #3 tiendront un point de presse après une cérémonie de signature avec le Grand Council Treaty #3 et la province de l'Ontario.

Date: 14 mai 2021

Heure: 16 h 00 HAE

Lieu: Les membres des médias pourront visionner le point de presse sur Zoom

ID de la rencontre : 845 2744 6869

Code d'accès : 155426

Les membres des médias devraient se joindre 15 minutes avant le début de l'évènement et s'identifier ainsi que le média pour lequel ils travaillent lorsqu'ils se connectent à Zoom.

