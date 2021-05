Knopp Biosciences présentera les détails des résultats concluants de l'essai EXHALE de Phase 2 sur le dexpramipexole par voie orale dans le traitement de l'asthme éosinophilique modéré à sévère à l'occasion de l'ATS 2021





La société Knopp Biosciences LLC a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera en détail les résultats positifs de son essai EXHALE de Phase 2 de détermination de dose sur le nouveau dexpramipexole par voie orale qui réduit la numération des éosinophiles dans le sang chez les patients souffrant d'asthme modéré à sévère dans le cadre d'une session virtuelle par affiche lors de la conférence internationale ATS 2021.

« Nous nous réjouissions à l'idée de partager les résultats complets de l'essai EXHALE, qui souligne que le dexpramipexole est prêt pour les prochains développements en ce qui concerne l'asthme éosinophilique », a déclaré Michael Bozik, D.M., président et PDG de Knopp. « Les traitements par anticorps monoclonaux approuvés pour l'asthme montrent que la réduction de la numération des éosinophiles est associée à des résultats nettement meilleurs, mais une alternative orale dans le cadre du traitement de l'asthme éosinophilique demeure nécessaire. »

Les détails de la présentation par affiche sont présentés ci-dessous.

Titre de l'affiche Numéro du résumé/détails de la présentation Efficacité du dexpramipexole oral pour réduire la numération des éosinophiles dans le sang chez les patients atteints d'asthme éosinophilique incontrôlé modéré à grave A1359 Poster Presentation Présentation par affiche Présentateur : Calman Prussin, D.M., Vice-président, Médecine clinique et translationnelle, Knopp Biosciences LLC

Date : 14 mai 2021 Heure : 8 heures EDT (heure avancée de l'Est)

Suivez Knopp Biosciences sur Twitter via @KnoppBio et tenez-vous au courant des dernières nouvelles et mises à jour concernant la conférence en utilisant le hashtag #ATS2021.

À PROPOS DE KNOPP BIOSCIENCES LLC

Knopp Biosciences est une société privée de recherche et de développement de médicaments axée sur la mise au point de traitements révolutionnaires pour les maladies immunologiques et neurologiques aux besoins non satisfaits importants. La petite molécule orale de Knopp, le dexpramipexole, est en phase d'essais cliniques de Phase 2 pour le traitement de l'asthme éosinophilique modéré à sévère. La plateforme préclinique Kv7 de Knopp cible des traitements à base de petites molécules pour les encéphalopathies développementales et épileptiques, d'autres épilepsies, la douleur neuropathique et les acouphènes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.knoppbio.com.

À PROPOS DU DEXPRAMIPEXOLE

Le dexpramipexole, un inhibiteur sélectif de la maturation des éosinophiles, est une petite molécule orale en cours de développement par Knopp pour le traitement de l'asthme et d'autres maladies associées aux éosinophiles. Dans le cadre d'un essai de Phase 2 pour le syndrome hyperéosinophilique, le dexpramipexole a précédemment démontré pouvoir réduire de façon significative les besoins en corticostéroïdes oraux et, auprès d'un sous-ensemble de patients, produire une rémission durable de la maladie. Lors de son développement antérieur dans la sclérose latérale amyotrophique, le dexpramipexole s'est avéré bien toléré dans des essais de Phase 1, Phase 2 et Phase 3 impliquant près de 1 200 patients.

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives », notamment des déclarations relatives à des dépôts réglementaires et des programmes de développement clinique prévus. Toutes les déclarations prospectives reposent sur les hypothèses et attentes actuelles de la direction et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs importants, notamment les incertitudes inhérentes aux essais cliniques et aux programmes de développement de produits, à la disponibilité de financements pour soutenir la poursuite des recherches et des études, à la disponibilité avérée ou potentielle d'autres thérapies ou traitements, à la disponibilité d'une protection par brevet des découvertes et d'alliances stratégiques, ainsi qu'à des facteurs supplémentaires susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de Knopp et ses attentes. Rien ne garantit qu'un médicament expérimental sera développé ou fabriqué avec succès, ni que les résultats définitifs des études cliniques soutiendront les approbations réglementaires requises pour commercialiser un produit. Knopp n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de ces déclarations prospectives, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour tout autre motif.

Le portefeuille de Knopp se compose de produits médicamenteux expérimentaux qui n'ont pas été approuvés par l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (la « FDA »). Ces produits médicamenteux expérimentaux font toujours l'objet d'essais précliniques ou cliniques afin de vérifier leur innocuité et leur efficacité.

