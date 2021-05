Redevances Nomad acquiert une redevance génératrice de flux de trésorerie sur la mine Caserones au Chili





MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) (OTC: NSRXF) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente (l'« entente ») avec Appian Capital Chile SpA, une filiale des fonds Appian Natural Resources Funds, conseillés par Appian Capital Advisory LLP (le « vendeur ») en vue d'acquérir une redevance effective de 0,28 % (la « redevance ») sur les revenus nets de fonderie de la mine en production Caserones, située dans la région d'Atacama, au Chili (la « mine Caserones ») pour une contrepartie au comptant de 23 M$ US, à laquelle s'ajoute l'émission de deux millions de bons de souscription d'actions ordinaires de la Société.

Faits saillants

Acquisition d'une redevance sur une mine importante exploitée par la société Minera Lumina Copper Chile, laquelle est détenue en propriété indirecte par la société JX Nippon Mining & Metals.

Ajout d'un nouveau flux de revenus en provenance du Chili, un territoire minier de premier rang, au portefeuille de Nomad.

Nouvelle mine avec une longue durée de vie et un important potentiel d'exploration, située sur un important portefeuille de terrains d'environ 17?000 hectares et avec un potentiel d'expansion dans l'avenir.

Nomad obtient une exposition modérée au cuivre, un métal clé dans le cadre de l'effort de transition écologique de la planète, qui s'éloigne des combustibles fossiles et vise l'électrification.

Vincent Metcalfe, le chef de la direction de Nomad, a commenté l'opération : « La redevance associée à la mine Caserones fournit à Nomad des flux de trésorerie immédiats sur une très longue durée de vie de la mine au Chili, un territoire minier de premier rang. Cette opération renforce le positionnement unique de Nomad dans le domaine des redevances en ce qui a trait à sa capacité financière d'acquérir des redevances de grande qualité et elle est conforme à la stratégie de Nomad, qui souhaite construire un portefeuille diversifié de redevances et de flux de métaux de grande qualité et générant des flux de trésorerie. »

Joseph de la Plante, chef des investissements de Nomad, a ajouté : « Nous sommes ravis d'annoncer cette opération avec Appian. L'acquisition de la redevance de Caserones fournit à Nomad une exposition au cuivre au moment où la demande pour des produits verts et liés à l'électrification, en particulier le cuivre, devrait atteindre des niveaux records alors que l'économie mondiale poursuit sa transition vers des technologies sans émission. »

Redevances sur Caserones

La redevance consiste en une redevance effective de 0,28 % sur les revenus nets de fonderie des concessions formant la mine Caserones, laquelle est située sur un portefeuille de terrains d'environ 17?000 hectares.

Faits saillants sur la mine Caserones

La mine Caserones est détenue et exploitée par Minera Lumina Copper Chile, qui est détenue en propriété indirecte par la société JX Nippon Mining & Metals. La mine consiste en une exploitation minière à ciel ouvert, comprenant également une installation de production de concentrés de cuivre (Cu) et de molybdène (Mo) tirés de sulfures primaires ainsi qu'une installation d'extraction par solvant et d'extraction électrolytique (SX/EW) visant la production de cathodes de cuivre par le traitement de minerai d'oxyde, de sulfures mixtes et secondaires. La mine est située dans la région d'Atacama, au Chili; elle est exploitée depuis plus de 5 ans et sa durée de vie est actuellement estimée à 19 ans. La mine est située 15 kilomètres à l'ouest de la frontière internationale avec l'Argentine et 162 km au sud-est de la ville de Copiapó (la capitale de la région d'Atacama), à une altitude d'environ 4?000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

En 2019, la mine Caserones a produit 146 kt de Cu et 2?778 t de Mo, et pendant la durée de vie de la mine, on prévoit une production annuelle moyenne payable d'environ 148 kt d'équivalent cuivre. La mine bénéficie d'un investissement antérieur important de 4,2 milliard $ US et d'une infrastructure bien établie, et il est prévu qu'elle produise des volumes importants de cuivre et de molybdène dans une perspective à long terme.

Description de l'opération

Dans le cadre de cette opération, Nomad acquerra des actions représentant une participation de 30 % dans Compania Minera Caserones (« CMC »), une société minière contractuelle fermée du Chili qui détient les droits de paiement de 32,5 % d'une redevance de 2,88 % sur les revenus nets de fonderie de la mine Caserones. À la clôture de l'opération, Nomad deviendra un actionnaire inscrit de CMC et sera partie à une convention entre actionnaires qui prévoit, entre autres, la distribution de tous les paiements de la redevance nets d'impôts sur le revenu chiliens (l'« acquisition d'actions »).

En contrepartie de l'acquisition d'actions, Nomad versera une contrepartie au comptant de 23 M$ US (la « contrepartie au comptant ») et remettra 2 millions de bons de souscription d'actions ordinaires au vendeur. Chaque bon de souscription permettra à son porteur d'acheter une action ordinaire de l'acquéreur à un prix égal à 1.085 $ US par action pendant une période de 36 mois suivant la date de l'entente. Nomad prévoit financer la contrepartie au comptant au moyen de sa facilité de crédit renouvelable. La date de prise d'effet financière de l'opération est le 1er mai 2021, ce qui permettrait à Nomad de recevoir les deux tiers du paiement de dividendes de CMC pour le deuxième trimestre (prévu pour le troisième trimestre).

Sous réserve de certaines conditions, notamment l'inscription des actions de CMC acquises par Nomad au nom de celle-ci dans le registre des actionnaires du dépositaire des mines de Santiago, au Chili, la clôture de l'acquisition d'actions est prévue pour la fin mai 2021.

PERSONNE QUALIFIÉE

Vincent Cardin-Tremblay, géo., vice-président, Géologie chez Redevances Nomad est la « personne qualifiée », au sens du Règlement 43-101, qui a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué de presse.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 14 actifs de redevances et de flux, dont 7 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité de respecter la totalité des conditions préalables à la clôture de l'acquisition d'actions, la date de clôture de l'acquisition d'actions, l'avantage que Nomad tirera de l'acquisition d'actions, l'impossibilité d'acquérir des redevances et de financer des flux de métaux précieux, le prix des métaux, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la réglementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'oeuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les coûts d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

