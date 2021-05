Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, toujours au coeur du quotidien de près d'un québécois sur deux!





Les éditions papier et numériques des deux journaux de Québecor rejoignent

chaque semaine un grand total de 3 579 000 lecteurs1

MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les résultats de l'étude du lectorat Vividata Printemps 2021 sont sans équivoque : Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec font encore figure de leader en matière d'information au Québec. Ces données confirment hors de tout doute le rôle de premier plan qu'occupent les deux quotidiens, tant pour les lecteurs que pour les annonceurs, et ce, dans un contexte sans précédent marqué par la pandémie.

Un lectorat de qualité et des gains chez les groupes cibles les plus convoités

Grâce à leurs différentes plateformes papier et numériques, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec rejoignent chaque semaine un grand total de 3 579 000 lecteurs, ce qui représente près de la moitié de la population québécoise1. Le lectorat des journaux de Québecor a particulièrement augmenté chez plusieurs cibles convoitées par les annonceurs : +13 % chez les 18-34 ans, +11 % chez les diplômés universitaires et +10 % chez les Québécois dont le revenu familial annuel est supérieur à 100 000 $1.

Une forte hausse de la portée numérique et des éditions papier toujours populaires

La portée numérique du Journal de Montréal et du Journal de Québec connaît pour sa part une forte progression : +13 % en semaine, +23 % le samedi, +18 % le dimanche et +17 % au cumulatif 7 jours2. Les éditions papier des deux quotidiens comptent quant à elles 2 445 000 lecteurs3.

Le Journal de Montréal, le quotidien imprimé et multiplateforme no 1 à Montréal et au Québec!

Avec plus de 3 millions de lecteurs chaque semaine sur toutes ses plateformes, Le Journal de Montréal demeure une fois de plus le quotidien no 1 à Montréal et au Québec1. Imprimée 7 jours sur 7, la version papier du Journal de Montréal rejoint près de 2 millions de lecteurs par semaine, ce qui en fait toujours le journal papier le plus lu au Québec2. Ses plateformes numériques poursuivent leur croissance soutenue dans la province avec des augmentations de 10 % en semaine, 17 % le samedi, 14 % le dimanche et 14 % au cumulatif 7 jours2. Ces gains sont particulièrement importants chez les 18-34 (+25 %) et chez les personnes qui disposent d'un revenu familial annuel supérieur à 100 000 $ (+24 %)2.

Le Journal de Québec rejoint 82 % plus de lecteurs que Le Soleil

De son côté, Le Journal de Québec rejoint 1 610 000 lecteurs chaque semaine, toutes plateformes confondues, soit 82 % de plus que Le Soleil1. Ces solides résultats permettent au Journal de Québec de conserver son titre de quotidien no 1 à Québec, que ce soit au niveau imprimé, numérique ou multiplateforme1. Notons l'excellente performance des éditions numériques du Journal de Québec qui enregistrent des hausses impressionnantes de 13 % en semaine, 40 % le samedi, 30 % le dimanche et 21 % au cumulatif 7 jours au Québec2. Le quotidien connait aussi une croissance marquée de son lectorat numérique hebdomadaire chez les 18-34 ans (+20 %), les universitaires (+43 %) et les personnes dont le revenu familial annuel est supérieur à 100 000 $ (+48 %)2.

« L'augmentation de notre lectorat sur la plupart de nos plateformes constitue un véritable tour de force. En plus de défier la tendance observée au cours des dernières années, ces données défont le mythe voulant que les journaux connaissent une baisse de popularité. Bien qu'ils aient connu de fortes hausses chez certains groupes cibles, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec restent des quotidiens qui rejoignent des femmes et des hommes de tous âges, de toutes origines et de toutes les régions du Québec, de la Gaspésie à l'Abitibi, en passant par l'Estrie, le Saguenay et l'Outaouais. Nous sommes extrêmement fiers de ces résultats et très heureux de constater que nos fidèles lecteurs sont demeurés au rendez-vous, malgré les changements d'habitudes de vie liés à la pandémie. Nous nous engageons à continuer d'être au rendez-vous, en leur livrant à leur porte, sur leur ordinateur, leur téléphone ou leur tablette, 7 jours sur 7, du contenu qui, en plus de les informer, leur permet de se divertir en cette période hors du commun. Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec restent également des véhicules publicitaires incontournables, ciblés et performants qui permettent à nos annonceurs et partenaires d'atteindre un vaste public via une grande variété de plateformes, que ce soit papier, numériques ou mobiles », déclare Lyne Robitaille, vice-présidente principale Journaux, Magazines, Distribution et Imprimerie Québecor.

Rappelons que le sondage Vividata Printemps 2021 couvre une période d'un an, débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre de la même année.

À propos des journaux de Québecor

Les quotidiens de Québecor regroupent Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, en version papier et en version électronique. Les journaux de Québecor offrent le choix de lire leurs contenus sur toutes les plateformes numériques, dont les sites Web JournaldeMontreal.com, JournaldeQuebec.com et l'application mobile gratuite personnalisable J5 et J5 Tablette.

Sources :

1Vividata Printemps 2021 vs Printemps 2020, province de Québec, 14 +, cumulatif 7 jours, multiplateforme.

2Vividata Printemps 2021 vs Printemps 2020, province de Québec, 14 +, cumulatif 7 jours, numérique.

3Vividata Printemps 2021 vs Printemps 2020, province de Québec, 14 +, cumulatif 7 jours, imprimé.

SOURCE Le Journal de Montréal

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 17:05 et diffusé par :