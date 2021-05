Avis aux médias - Le ministre O'Regan et la ministre McKenna feront une annonce concernant l'action climatique





OTTAWA, ON, le 13 mai 2021 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et le président de la Fédération canadienne des municipalités, Garth Frizzell, feront une annonce virtuelle concernant l'écologisation des villes.

Un point de presse suivra.

Date : Le 14 mai 2021 Heure : 9 h 30 (HAE)



Lieu : Cette annonce virtuelle se fera via la plateforme LiveMeeting.



Remarque : Les journalistes accrédités sont priés de s'inscrire au préalable pour y participer.

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 16:43 et diffusé par :