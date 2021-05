Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement à Toronto





TORONTO, le 13 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la Ville de Toronto feront une annonce importante en matière de logement à Toronto.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, à Salma Zahid, députée de Scarborough-Centre, à John Tory, maire de Toronto, Ana Bailão, adjointe au maire de Toronto, et Michael Thompson, adjoint au maire de Toronto, pour l'annonce.

Date : 14 mai 2021



Heure : 13 h 15 HAE



Endroit : L'annonce sera diffusée en direct au : https://youtu.be/5x-CyL0cVZ8

Remarques :

Les médias auront également l'occasion de participer à la période de questions de l'annonce. Veuillez confirmer votre présence auprès de Lawvin.Hadisi@toronto.ca

