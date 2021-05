Le conseil d'administration d'Investissements Ontario nomme un directeur général intérimaire





TORONTO, le 13 mai 2021 /CNW/ - Au nom du conseil d'administration, la présidente Elyse Allan est ravie d'annoncer la nomination de Trevor Dauphinee à titre de directeur général intérimaire d'Investissements Ontario.

En tant que directeur général intérimaire, Trevor travaillera de concert avec le conseil d'administration afin d'établir le plan stratégique de l'organise et de bâtir un organisme qui fera la promotion des forces concurrentielles de l'Ontario et offrira des services exceptionnels axés sur les entreprises.

Chef de file établi dans le domaine du développement économique, Trevor assurera la réalisation d'investissements d'affaires stratégiques qui accéléreront la croissance de l'emploi, amélioreront la productivité et contribueront à la prospérité future de l'Ontario. Sous la direction de Trevor, Investissements Ontario permettra à chaque région de la province de croître et de prospérer en créant de nouvelles occasions d'affaires.

« Je suis ravie de savoir que Trevor Dauphinee dirigera le lancement de ce nouvel organisme. Il possède l'expérience, les relations et le savoir-faire pour faire en sorte qu'Investissements Ontario jette rapidement les bases d'une fondation solide et bâtisse une série de services de premier ordre qui attireront d'éventuels investisseurs, a déclaré Elyse Allan. Trevor est conscient de l'attention exceptionnelle qu'il faut porter aux clients afin de réussir au milieu de la concurrence d'après-pandémie pour l'obtention de capitaux. Il s'assurera que les entreprises d'ici et d'ailleurs reconnaissent l'Ontario à titre de destination de prédilection pour réaliser des investissements de qualité qui créent de bons emplois. »

Trevor apporte avec lui plus de 20 ans d'expérience progressiste tant dans le secteur privé que public. Plus récemment, Trevor occupait les fonctions de sous-ministre adjoint au ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. À la tête de la Division des stratégies pour les industries et les secteurs, Trevor a joué un rôle essentiel dans les efforts du gouvernement visant à garantir des investissements clés dans les secteurs de la fabrication, de la technologie et des sciences de la vie. Il a également occupé des postes au Conseil du Trésor et au ministère de l'Infrastructure de la province, où il se spécialisait dans la planification des immobilisations et le développement de l'infrastructure sociale et en santé. L'expérience de Trevor dans le secteur privé comprend plus de dix ans dans les secteurs de l'automobile, des produits chimiques et de la consultation, y compris une vaste expérience en ventes et gestion de comptes chez Dow Chemical.

Trevor est diplômé du programme de maîtrise en administration des affaires de la Rotman School of Management et est titulaire d'un baccalauréat en arts de l'Université McGill. Il habite Toronto avec sa famille.

Investissements Ontario est un nouvel organisme indépendant dirigé par un conseil d'administration établi par le ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, dont la mission est d'attirer et de garantir des investissements d'affaires de qualité dans la province. L'organisme stimulera un plus grand développement des affaires et tirera profit des nombreux avantages d'investir en Ontario, notamment : une bonne qualité de vie, un bassin de main-d'oeuvre hautement qualifiée, un secteur de l'innovation solide et en croissance, un gouvernement qui favorise la création d'emploi et qui peut aider les entreprises à prospérer.

FAITS EN BREF

Obtenez d'autres renseignements sur Investissements Ontario

Obtenez d'autres renseignements sur le directeur général intérimaire

InvestOntario.ca

Available in English

SOURCE Ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 16:30 et diffusé par :