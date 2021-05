Les conseils de surveillance de la normalisation en comptabilité et en audit entreprennent l'examen de la normalisation au Canada





TORONTO, le 13 mai 2021 /CNW/ - Le Conseil de surveillance de la normalisation comptable (CSNC) et le Conseil de surveillance de la normalisation en audit et certification (CSNAC) ont entrepris un examen de la normalisation au Canada. Ils ont ainsi mis sur pied un comité chargé de réaliser un examen de la gouvernance et de la structure du processus d'établissement des normes de comptabilité, d'audit et de certification, et de réfléchir aux besoins pour l'avenir, y compris l'établissement de normes d'information sur la durabilité.

Le Comité d'examen indépendant de la normalisation au Canada (le Comité) fera des recommandations pour veiller à ce que la normalisation au Canada conserve son indépendance et sa renommée à l'échelle mondiale.

Les normes de comptabilité, d'audit et de certification jouent un rôle crucial dans la chaîne de l'information financière et de l'information sur la performance en fournissant aux Canadiens une base d'évaluation commune et essentielle pour évaluer les organisations et leurs résultats financiers.

« Compte tenu du rythme rapide des changements, il est primordial pour notre économie que le Canada maintienne sa capacité à élaborer rapidement des normes de grande qualité qui répondent aux besoins d'information financière des organisations », explique Miville Tremblay, CFA, IAS.A, président du CSNC.

Parce que les normes contribuent à garantir la fiabilité de l'information financière et permettent de comprendre la performance des organisations, il est impératif de réfléchir aux besoins actuels et futurs en matière de normalisation.

« Le temps est venu d'examiner la structure et la gouvernance du processus actuel de normalisation pour faire en sorte qu'il réponde aux besoins futurs, notamment en ce qui concerne la communication d'informations sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) », ajoute Kevin Nye, président du CSNAC.

Présidé par l'éminent juriste Edward J. Waitzer, LL. B., LL. M., qui possède une vaste expérience en services-conseils sur une variété de questions liées aux politiques publiques et à la gouvernance, le Comité est composé des membres suivants :

Sonia A. Baxendale , présidente et cheffe de la direction de Global Risk Institute

, présidente et cheffe de la direction de Global Risk Institute John A. Gordon , FCPA, FCA, CFA, IAS.A, associé directeur retraité, Qualité et gestion des risques, chez KPMG

, FCPA, FCA, CFA, IAS.A, associé directeur retraité, Qualité et gestion des risques, chez KPMG Geordie Hungerford, CFA, CAIA, MBA, LL. B., chef de la direction du Conseil de gestion financière des Premières Nations

gestion financière des Premières Nations Michael Jantzi , chef de la direction de Sustainalytics

, chef de la direction de Sustainalytics Stéphanie Lachance, LL. B., IAS.A, directrice générale, Investissement responsable à Investissements PSP

Paul Rochon , sous-ministre des Finances (2014-2020)

, sous-ministre des Finances (2014-2020) Marie-Soleil Tremblay , FCPA, FCA, Ph. D., professeure en comptabilité à École nationale d'administration publique

Le Comité prendra la prochaine année pour effectuer son examen et produire un rapport définitif. Des consultations auront lieu tout au long du processus d'examen, et le Comité publiera ses recommandations pour commentaires avant leur mise au point.

