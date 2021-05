Diem annonce un partenariat avec Silvergate et un virage stratégique aux États-Unis





WASHINGTON, 13 mai 2021 /PRNewswire/ -- L'association Diem est heureuse d'annoncer un partenariat entre sa filiale en propriété exclusive, Diem Networks US, et Silvergate Capital Corporation (NYSE: SI). Dans le cadre de ce partenariat, Silvergate Bank (« Silvergate ») deviendra l'émetteur exclusif du stablecoin Diem USD. L'association annonce également un virage stratégique vers les États-Unis, ce qui entraînera le déplacement des principales opérations de Diem de la Suisse vers les États-Unis.

Diem a élaboré un système de paiement basé sur la blockchain pour soutenir l'inclusion financière et l'innovation dans les services financiers compétents. Silvergate deviendra l'émetteur exclusif du stablecoin Diem USD et gérera la réserve Diem USD. Diem Networks US exécutera le Diem Payment Network (DPN), un système de paiement basé sur la blockchain autorisée qui facilite le transfert en temps réel des stablecoins Diem entre les participants du réseau approuvés. La formation de ce partenariat est une étape importante dans la préparation d'un projet pilote Diem USD.

« Silvergate est un leader dans le domaine de l'innovation financière et un partenaire idéal pour Diem dans le contexte actuel, alors que nous allons de l'avant avec un système de paiement basé sur la blockchain qui protège les consommateurs et améliore l'intégrité du système financier », a déclaré Stuart Levey, président-directeur général de Diem. « Nous nous sommes engagés à mettre en place un système de paiement sûr pour les consommateurs et les entreprises, qui permet des paiements plus rapides et moins coûteux, et tire parti de la technologie de la blockchain pour rendre accessibles les avantages du système financier à un plus grand nombre de personnes dans le monde. Nous avons hâte de travailler avec Silvergate pour concrétiser cette vision commune. »

« Nous croyons en l'avenir des stablecoins garantis par le dollar américain et en leur potentiel de transformer les systèmes de paiement existants », a déclaré Alan Lane, président-directeur général de Silvergate. « Nous nous inspirons de la technologie de Diem et de son engagement à établir un système de paiement conforme à la réglementation qui offre un moyen sûr de transférer de l'argent. Nous sommes ravis d'être à une étape du processus où nous pouvons annoncer le lancement de ce produit en toute confiance, et nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec Diem pour le commercialiser. »

Parallèlement à la mise en place de ce partenariat, Diem simplifie ses plans pour l'émission stable de Diem USD en déplaçant ses principales opérations de la Suisse vers les États-Unis. Ce changement est conforme à l'orientation stratégique initiale de Diem sur les États-Unis et reflète l'analyse de Diem concernant l'évolution de l'environnement réglementaire de la monnaie numérique aux États-Unis.

En conséquence, Diem retire sa demande de licence de système de paiement déposée auprès de l'Autorité suisse des marchés financiers (FINMA) car une licence FINMA n'est pas requise dans le nouveau modèle. Silvergate est une banque d'État de Californie et membre de la Réserve fédérale, et Diem Networks US s'inscrira en tant qu'entreprise de services monétaires auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis.

« Bien que nos plans redéployent entièrement le projet dans le périmètre réglementaire américain et qu'une licence de la FINMA ne soit plus nécessaire, le projet a grandement bénéficié du processus intensif d'octroi de licences en Suisse, ainsi que des commentaires constructifs de la FINMA et de plus de deux douzaines d'autres autorités de réglementation du monde entier convoquées par la FINMA pour examiner le projet », a déclaré M. Levey.

À propos de Diem

L'association Diem est une association de membres qui se consacre à la construction d'un système de paiement basé sur la blockchain. Ce système soutient l'innovation financière, l'inclusion et l'intégrité. Ses 26 membres comptent des commerçants, des fournisseurs de services de paiement, des partenaires à impact social et d'autres entités. Diem Networks US est la principale entité opérationnelle de Diem. Le Diem Payment Network (DPN) offre un moyen plus rapide et moins coûteux d'effectuer des paiements en appliquant des contrôles robustes pour protéger les consommateurs et lutter contre la criminalité financière. Le DPN est conçu pour permettre l'interopérabilité entre les participants du réseau, ce qui stimulera la concurrence et profitera aux consommateurs. Il vise également à compléter l'infrastructure du secteur public et s'intégrer avec les monnaies numériques des banques centrales si elles deviennent disponibles.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1508926/Diem_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 15:42 et diffusé par :