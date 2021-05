COVID-19 à l'usine Viandes du Breton - Le syndicat soulagé par la décision de la fermeture de l'usine, mais déplore qu'elle ait été prise si tardivement





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Viandes du Breton (STTVDB-CSN) accueille avec un certain soulagement l'annonce de la fermeture de l'usine de Rivière-du-Loup pour une période de 10 jours. «?C'est ce que nous demandions depuis dimanche dernier et nous sommes heureux d'avoir finalement été entendus?», précise Yannick Morin, président du STTVDB-CSN. «?Nous espérons que cette mesure fera en sorte de freiner l'éclosion et permettra à nos membres et à leurs familles de se rétablir rapidement?».

Le syndicat déplore toutefois que la décision soit tombée tardivement, alors qu'à ce jour, une centaine de travailleurs ont été déclarés positifs à la COVID-19. «?C'est dommage, car tout ça aurait pu être évité, du moins en partie. L'employeur aurait dû faire preuve de transparence la semaine passée à propos de ce qui se passait réellement dans notre usine. Au lieu de ça, c'est sur Facebook que nous avons compris l'envergure de l'éclosion. La direction aurait dû fermer dimanche, comme on lui a demandé. Elle aura attendu à la dernière minute, sans se laisser de marge de manoeuvre, comme à son habitude?», a pour sa part déploré Frédéric Charron, représentant en santé et en sécurité au syndicat.

La confusion et le manque de transparence tant de la part de la direction de Viandes du Breton que de la Santé publique régionale ont permis à l'éclosion de prendre de l'ampleur. «?Heureusement que le syndicat a fait pression, car hier encore en fin de journée, l'employeur prévoyait relancer l'abattage demain matin, encore plus rapidement que prévu. Ce ne sont pas seulement nos membres qui bénéficient de cette décision de fermer l'usine, mais l'ensemble de la population?», a conclu le président Yannick Morin.

Fondée en 1938 et affiliée à la CSN, la Fédération du commerce (FC-CSN) compte aujourd'hui près de 30?000 membres regroupés au sein de 330 syndicats. La FC-CSN représente près de 3500 travailleuses et travailleurs dans l'alimentation, 8500 dans la production et la transformation alimentaire, 2500 dans les différents entrepôts alimentaires et pharmaceutiques et environ 4000 dans le secteur de l'hôtellerie.

