Les infirmières auxiliaires autorisées d'Ottawa, de Kingston et de l'Est de l'Ontario parlent ouvertement de leur expérience pendant la pandémie. Publication de l'enquête réalisée auprès des IAA de l'Est de l'Ontario. Le vendredi 14 mai à 11 h 00.





Dans le cadre de la Semaine des soins infirmiers (du 10 au 17 mai), les infirmières auxiliaires autorisés (IAA) qui sont membres du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) (CSHO/SCFP) et des travailleurs de la santé affiliés à l'UIES d'Ottawa, de Kingston et d'autres communautés de l'est de l'Ontario parlent ouvertement aux médias (demain) vendredi 14 mai à 11 h 00 sur ZOOM (http://bit.ly/OCHUSEIU-nursingwk) de leurs défis personnels et de leurs expériences de travail tout au long de la crise de la COVID-19.

Les IAA des hôpitaux de l'Ontario travaillent assidûment sur les lignes de front de la pandémie depuis près de 16 mois. Derrière leur façade stoïque se cachent des dizaines de milliers d'histoires individuelles de troubles intérieurs, de traumatismes et de résilience.

Leurs récits personnels troublants sur l'impact de leur travail dans les hôpitaux pendant la pandémie sur leur vie et leur bien-être sont corroborés par une enquête réalisée par le SCFP auprès de centaines d'IAA travaillant dans les hôpitaux d'Ottawa et de l'Est de l'Ontario qui ont été interrogées sur leur santé mentale, leur moral, leur charge de travail et leurs sentiments à l'égard des soins infirmiers après des mois éreintants de travail pendant la pandémie.

Les résultats du sondage du SCFP et de celui de l'UIES, d'Ottawa et de l'Est de l'Ontario, ouvrent une fenêtre sur cette main-d'oeuvre à prédominance féminine hautement qualifiée, mais sous-estimée.

Le financement des soins hospitaliers en Ontario est parmi les plus bas au Canada. À la grandeur de la province, les hôpitaux manquent cruellement d'infirmières. Les résultats du sondage et de l'enquête sont révélateurs d'une main-d'oeuvre IAA de plus en plus instruite qui, même avant la COVID, a connu une période prolongée de pénurie de personnel, de patients à forte acuité, de lourdes charges de travail et de risques pour la santé et la sécurité.

Le SCFP et l'UIES représentent conjointement près de 20 000 IAA en milieu hospitalier parmi leur quelque 70 000 membres collectifs qui travaillent dans des hôpitaux de toutes les régions de l'Ontario.

QUI : Les IAA de première ligne dans les hôpitaux avec le CSHO/SCFP et les travailleurs de la santé affiliés à l'UIES. Travailleurs de la santé affiliés à l'UIES, Sharleen Stewart, présidente, et Jackie Walker, présidente de la division des soins infirmiers. CSHO/SCFP - Michael Hurley, président, et Sharon Richer, secrétaire-trésorière. Une IAA francophone sera disponible pour donner des entrevues. QUOI : Conférence de presse le 14 mai à 11 h 00 dans le cadre de la Semaine des soins infirmiers 2021 (10 au 17 mai). Les IAA du SCFP et des travailleurs de la santé affiliés à l'UIES parlent publiquement des défis liés au travail pendant la pandémie. Publication d'une enquête et d'un sondage réalisés auprès des IAA d'Ottawa, de Kingston et de l'Est de l'Ontario qui ont travaillé tout au long de la crise de la COVID-19. OÙ : Lien vers la conférence de presse virtuelle - http://bit.ly/OCHUSEIU-nursingwk

