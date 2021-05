Autoroute Félix-Leclerc (40), à Donnacona et à Portneuf - Asphaltage de divers tronçons





QUÉBEC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires que des travaux d'asphaltage de divers tronçons de l'autoroute Félix-Leclerc (40), à Donnacona et à Portneuf, débuteront le 16 mai prochain. Les interventions, qui s'échelonneront sur huit semaines, permettront de corriger des problématiques d'ornièrage et de fissures sur la chaussée et ainsi assurer la sécurité des usagers de la route et la pérennité de la route.

Gestion de la circulation - Première phase

Autoroute Félix-Leclerc (40), 1,5 km à l'est du chemin Neuf jusqu'à 1 km à l'est de la route Proulx

En direction ouest, fermeture complète de la chaussée et circulation à contresens sur la chaussée opposée (maintien d'une voie dans chaque direction) et fermeture de la bretelle d'accès provenant de la rue Provencher;

du dimanche 16 mai à 18 h au vendredi 21 mai à 20 h.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier. Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de la Capitale-Nationale.

