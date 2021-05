Avis aux médias - Montréal et ses arrondissements font une annonce en matière de logements sociaux

Morneau Shepell inc. (la « société » ou « Morneau Shepell ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre se terminant le 31 mars 2021 (tous les montants cités aux présentes sont en dollars canadiens, sauf mention contraire). Au...

Le Conseil de surveillance de la normalisation comptable (CSNC) et le Conseil de surveillance de la normalisation en audit et certification (CSNAC) ont entrepris un examen de la normalisation au Canada. Ils ont ainsi mis sur pied un comité chargé de...

L'association Diem est heureuse d'annoncer un partenariat entre sa filiale en propriété exclusive, Diem Networks US, et Silvergate Capital Corporation . Dans le cadre de ce partenariat, Silvergate Bank (« Silvergate ») deviendra l'émetteur exclusif...

Longuement attendu, le projet de loi sur la protection du français est maintenant une réalité. Le ministre Simon Jolin-Barrette livre la marchandise avec des mesures concrètes qui constituent un juste équilibre entre les droits linguistiques et la...