Assises 2021 - Les femmes et les jeunes à l'honneur!





MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les femmes et les jeunes étaient à l'honneur aujourd'hui lors des Assises 2021 de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se déroulent du 12 au 14 mai en format virtuel.

Femmes et gouvernance

La journée a débuté par une table ronde, présentée par Bell et animée par madame Marie Grégoire, sur le manque de respect, la violence et les commentaires haineux que subissent les femmes politiques sur les réseaux sociaux. La table ronde a notamment réuni mesdames Maude Laberge, mairesse de Sainte-Martine et présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ, Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, Nellie Brière, conférencière et consultante, et Carla Beauvais, chroniqueuse et entrepreneure sociale.

À la suite de cette activité, l'Union a décerné à la mairesse de Montréal, madame Valérie Plante, le Prix Francine-Ruest-Jutras pour saluer sa contribution au développement durable de sa communauté. Rappelons que le Prix Francine-Ruest-Jutras, remis depuis 2013, vise à reconnaître l'excellence et le leadership des femmes sur la scène politique municipale et dans la gouvernance locale. La vidéo de présentation du Prix Francine-Ruest-Jutras 2021 est disponible en ligne ici.

Relève municipale

L'UMQ a également décerné son Prix Personnalité de la relève municipale à madame Anny Mailloux, conseillère municipale de Mascouche. Rappelons que ce prix vise à souligner la contribution d'une élue ou d'un élu municipal de moins de 35 ans s'étant distingué dans sa communauté par son implication ou par une réalisation qui a eu un impact sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens. La vidéo de présentation du Prix Personnalité de la relève municipale 2021 est disponible en ligne ici.

La programmation détaillée des Assises 2021 est disponible sur le site Web de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

