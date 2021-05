Le gouvernement du Canada annonce un appui financier de 3,4 millions de dollars pour les langues officielles en Alberta





Le gouvernement du Canada a versé 3,4 millions de dollars à 28 organismes communautaires pour appuyer les langues officielles en Alberta grâce au Plan d'action pour les langues officielles

EDMONTON, AB, le 13 mai 2021 /CNW/ - Les deux langues officielles du Canada, le français et l'anglais, sont à la fois des atouts et une source de fierté. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire des investissements qui ont des répercussions réelles et significatives sur la vie des francophones, des francophiles et de leurs communautés, et à donner l'exemple dans la promotion d'un Canada bilingue.

Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles), a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada avait investi 3,4 millions de dollars en 2020-2021 pour financer les programmes de 28 organismes albertains. Cette aide correspond à une augmentation totale du financement de 34 p. 100 depuis 2018 et elle permet à 2 nouveaux organismes provinciaux d'obtenir du financement. Mme Lalonde a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

La ministre Joly a aussi annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 3 millions de dollars pour des infrastructures scolaires communautaires qui répondent aux besoins des élèves et de la communauté francophone albertaine. Ce financement est accordé dans le cadre du sous-volet Infrastructure éducative des communautés du programme Développement des communautés de langue officielle, pour soutenir l'École Saint-Vital, à Beaumont, et l'École des Quatre-Vents, à Peace River.

Le financement découlant du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 a contribué à accroître la capacité à créer des projets prometteurs et à offrir une stabilité financière aux organismes communautaires. Par exemple, le Portail de l'Immigrant Association de Calgary a reçu pour la toute première fois un financement pour offrir une gamme d'activités et de services à l'intention des nouveaux arrivants, des activités parascolaires et des occasions de rencontre et de discussion entre francophones et francophiles.

Ces investissements favorisent la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada en plus de promouvoir, de renforcer et de préserver la dualité linguistique aux quatre coins du pays.

Citations

« Les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada font partie du tissu social de notre pays. Elles comptent de nombreux petits organismes dévoués qui travaillent sans relâche pour assurer la pérennité et la vitalité de nos communautés. Le financement de 3,4 millions de dollars que nous accordons à 28 organismes communautaires qui soutiennent les langues officielles en Alberta les aidera à renforcer les institutions francophones de la province. Plus que jamais, le gouvernement du Canada jouera son rôle dans la protection des droits linguistiques aux quatre coins du pays. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Dans toutes les régions du Canada, les communautés de langue minoritaire travaillent à maintenir la pertinence, la force et la prospérité de leur langue et de leur culture. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans l'avenir bilingue du Canada en exerçant un leadership, en offrant une orientation et en assurant l'accès aux services, aux ressources et aux activités culturelles et linguistiques. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles)

« Les investissements supplémentaires accordés par le gouvernement fédéral, dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023, ont eu d'importantes retombées sur la francophonie albertaine, notamment en augmentant le financement de base des organismes communautaires, ce qui a permis d'assurer une plus grande stabilité au sein du réseau associatif et une augmentation des initiatives. À titre d'organisme porte-parole de la francophonie albertaine, l'ACFA est reconnaissante de la collaboration et de l'appui du ministère du Patrimoine canadien et d'autres agences et ministères fédéraux, qui viennent renforcer la possibilité de vivre en français en Alberta! »

? Sheila Risbud, présidente, Association canadienne-française de l'Alberta

Les faits en bref

Après l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, la province de l'Alberta compte la plus grande population francophone vivant en situation minoritaire au pays. Selon le recensement de 2016 de Statistique Canada, près de 87 000 Albertains déclarent avoir le français comme langue maternelle.

Le Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir propose un investissement sans précédent de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme dans l'ensemble du pays.

Le 19 février, dans le document Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, la ministre Joly a dévoilé les intentions du gouvernement du Canada de moderniser et de renforcer la Loi sur les langues officielles et les instruments connexes. Ce document propose une série de changements et de nouvelles mesures pour atteindre un nouvel équilibre linguistique au pays.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a proposé 392 millions de dollars pour aider les communautés de langue officielle en situation minoritaire du pays. Ce fonds vise à atteindre des niveaux de bilinguisme plus élevés; à rendre accessible partout au Canada un enseignement postsecondaire de grande qualité dans la langue de la minorité; à soutenir la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire; et à aller de l'avant dans la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Produits connexes

Document d'information

NOM DE L'ORGANISME FINANCEMENT OCTROYÉ EN 2018?2019 (AVANT LE PLAN D'ACTION POUR LES LANGUES OFFICIELLES) ALLOCATION TOTALE OCTROYÉE EN 2020?2021 ACFA, RÉGIONALE DE WOOD BUFFALO 85 000 $ 102 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE FRANÇAISE DE L`ALBERTA RÉGIONALE CENTRALTA 55 000 $ 70 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE FRANÇAISE DE L'ALBERTA - SECRÉTARIAT PROVINCIAL 470 000 $ 564 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE FRANÇAISE DE L'ALBERTA - RÉGIONALE DE CALGARY 160 000 $ 192 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE-FRANÇAISE DE L`ALBERTA - RÉGIONALE DE RIVIÈRE-LA-PAIX 80 000 $ 90 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE-FRANÇAISE DE L`ALBERTA RÉGIONALE DE PLAMONDON-LAC LA BICHE 50 000 $ 60 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE-FRANÇAISE DE L'ALBERTA RÉGIONALE DE LETHBRIDGE 80 000 $ 102 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE-FRANÇAISE DE L'ALBERTA RÉGIONALE D'EDMONTON 89 000 $ 142 800 $ ASSOCIATION CANADIENNE-FRANÇAISE DE L'ALBERTA, RÉGIONALE DE BONNYVILLE / COLD LAKE 65 000 $ 84 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE-FRANÇAISE DE L'ALBERTA, REGIONALE DE CANMORE-BANFF S.O. 65 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE-FRANÇAISE DE L'ALBERTA, RÉGIONALE DE GRANDE PRAIRIE 70 000 $ 90 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE-FRANCAISE DE L'ALBERTA, RÉGIONALE DE JASPER 50 000 $ 70 000 $ ASSOCIATION CANADIENNE-FRANÇAISE DE L'ALBERTA, RÉGIONALE DE RED DEER 70 000 $ 90 000 $ ASSOCIATION FRANCO-ALBERTAINE DE L'UNITHÉÂTRE 90 000 $ 119 950 $ CANADIAN PARENTS FOR FRENCH - ALBERTA 189 290 $ 227 000 $ CINEMAGINE SOCIETY OF ALBERTA 70 000 $ 112 533 $ FÉDÉRATION DES AÎNÉS FRANCO-ALBERTAINS 50 000 $ 66 000 $ FÉDÉRATION DES PARENTS FRANCOPHONES DE L'ALBERTA 85 500 $ 102 600 $ FRANCOPHONIE JEUNESSE DE L'ALBERTA 180 000 $ 216 000 $ INSTITUT GUY-LACOMBE DE LA FAMILLE SOCIETY 49 000 $ 58 800 $ LA FÉDÉRATION DU SPORT FRANCOPHONE DE L'ALBERTA 89 000 $ 106 800 $ L'ASSOCIATION CANADIENNE FRANÇAISE DE L'ALBERTA, RÉGIONALE DE SAINT-PAUL 60 000 $ 78 000 $ L'ASSOCIATION LA GIRANDOLE D'EDMONTON 85 000 $ 135 000 $ LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT MUSICAL 85 000 $ 163 750 $ PORTAIL DE L'IMMIGRANT ASSOCIATION DE CALGARY S.O. 50 000 $ REGROUPEMENT ARTISTIQUE FRANCOPHONE DE L'ALBERTA 95 000 $ 142 136 $ SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DES ARTS VISUELS DE L'ALBERTA 81 000 $ 121 500 $ SOCIÉTÉ HISTORIQUE FRANCOPHONE DE L'ALBERTA 20 000 $ 62 500 $ TOTAL 2 597 790 $ 3 484 369 $

Remarque : Les organismes pour lesquels « S.O. » est écrit dans la colonne de 2018-2019 n'ont pas reçu de financement en 2018-2019.

Liens connexes

Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada

