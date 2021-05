Coopérer pour favoriser la réussite scolaire





LÉVIS, QC, le 13 mai 2021 /CNW/ - En marge du congrès de l'ACFAS qui a eu lieu du 7 au 11 mai dernier, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) a participé à une rencontre de coordination d'actions au bénéfice de la persévérance et de la réussite scolaires organisée par le réseau PÉRISCOPE avec plusieurs partenaires du milieu scolaire.

La pertinence de mettre en place une formule de tutorat par les pairs a été réitérée par les partenaires du réseau PÉRISCOPE. À cet égard, les outils pédagogiques offerts par le CQCM, notamment le programme Jeune COOP, ont été reconnus pour leur capacité à favoriser la motivation et la réussite scolaire par la réalisation de projets de coopération par et pour les jeunes.

« Afin d'augmenter la persévérance scolaire, il apparaît nécessaire que les jeunes puissent donner un sens à leurs études. Plusieurs jeunes trouvent ce sens à l'intérieur d'activités parascolaires qui leur font vivre des réussites et qui leur permettent de développer un sentiment d'appartenance à leur école. Les Jeune COOP répondent à ce besoin en offrant aux élèves un lieu d'expression où la voix de chaque membre est écoutée » indique Marie-Josée Paquette, directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

Le CQCM et ses membres ont toujours maintenu l'objectif de favoriser un continuum d'éducation à la coopération auprès des jeunes, afin de contribuer à la formation de futurs citoyens responsables qui participent pleinement à la société et à son développement. « Par ses programmes, le CQCM est en mesure de contribuer aux efforts collectifs et ainsi soutenir le gouvernement du Québec dans son plan de relance pour la réussite éducative 2021-2022 » ajoute Marie-Josée Paquette.

Jeune COOP, programme d'éducation à la coopération et à l'entrepreneuriat collectif

Jeune COOP propose différents outils pédagogiques qui reposent sur l'apprentissage coopératif et complexe ainsi qu'une démarche en trois étapes : un entraînement aux valeurs de la coopération et à l'acquisition d'habiletés pour le travail en équipe coopérative, une initiation à l'entrepreneuriat coopératif par la transposition des valeurs dans une activité et, enfin, l'expérimentation de l'entreprise coopérative.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec.

