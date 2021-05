Darby McDevitt rejoint iLLOGIKA





iLLOGIKA est heureux d'annoncer que Darby McDevitt, scénariste primé et reconnu pour la série de jeux Assassin's Creed, s'est joint à l'équipe à titre de directeur narratif. Il travaille avec nos équipes talentueuses de développeurs sur plusieurs projets, dont notre prochain titre de jeu solo sur PC et consoles basé sur une série de films à succès.

Alors qu'iLLOGIKA poursuit sa croissance, le studio investit dans le développement de plusieurs projets basés sur une approche narrative immersive, qui permet aux joueurs d'être transportés dans l'expérience du jeu. Ce format, contrairement aux formes traditionnelles ou passives de narration, nécessite une fusion élégante de la conception du jeu et de sa trame narrative; accordant une place prépondérante à la liberté d'action et de décision du joueur tout en préservant la qualité et la cohérence de l'histoire.

À propos de Darby McDevitt

En tant que directeur narratif, Darby aura comme mandat de diriger la conception narrative et d'influencer la conception des jeux, pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs d'excellence en création de jeux narratifs. «Nous sommes très heureux d'accueillir Darby dans l'équipe alors qu'il nous rejoint à une étape cruciale de notre développement. Nous investissons actuellement massivement dans l'équipe et nos projets; Darby représente une embauche clé qui témoigne de notre engagement à bâtir des équipes exemplaires et des jeux de grande qualité axés sur l'histoire », déclare David Fugère-Lamarre, PDG d'iLLOGIKA. Darby rejoint une équipe qui comprend déjà des professionnels chevronnés de l'industrie du jeu tels que le directeur créatif Hervé Sliwa et le producteur Frank Rosay.

À propos d'ILLOGIKA

iLLOGIKA, concepteur de jeux vidéo et créateur d'expériences immersives réunit une équipe de 70 personnes, offrant un savant dosage de créativité et d'expertise technologique. Fort d'avoir contribué aux succès de ses clients dans le passé pour le développement de jeux ou d'expériences interactives (tels que Cuphead, Lara Croft Go ou l'exposition Hunger Games au MGM Grand Las Vegas, entrée au livre Guinness des records...), iLLOGIKA se positionne aujourd'hui comme équipe de développement principale pour de nouveaux projets qui la feront rayonner sur l'échiquier mondial.

