Le ministre Jean Boulet fera une annonce concernant un soutien offert aux entreprises en matière de gestion des ressources humaines et de transition numérique

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce...

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'entreprise Felix & Paul Studios. Date : Le vendredi 14 mai 2021 Heure : 9 h Endroit : Bibliothèque et...